張致恒舊愛丨42歲莊韻澄婚後獨力負責家庭開支　屢次遇人不淑曾歷流產之痛【多圖】

▲ 莊韻澄屢次遇人不淑。

莊韻澄（前名莊端兒）今日（7月26日）中午在個人社交平台發出離婚聲明，同時發文控訴丈夫呂成忠，莊韻澄稱一直擔起所有家庭開支，同時指受情緒勒索、言語暴力對待，指：「我寧願勇敢承認自己婚姻失敗，也不願活在每天被威脅、被情緒勒索、道德綁架的日子。」

同時，莊韻澄指：「原作監察孩子在家中情況的cctv，最終成為他經常說要公開我生活私隱的要脅工具。」她表示為兒子及自己的安全，於是拿出勇氣離婚，與兒子展開新生活。

張致恒舊愛丨42歲莊韻澄宣布離婚 透露終日受情緒勒索兒子曾被帶走威脅

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莊韻澄離婚丨曾歷流產之痛

現年42歲莊韻澄在2013年參選《香港珠寶小姐》並獲季軍及最親善小姐。在2016年推出個人首本寫真集《As She Was Born》。

在2020年11月，莊韻澄與呂成忠閃婚，同年12月宣佈懷孕3個月，翌年誕下兒子呂崇滈。當年結婚時，呂成忠被爆欠債累累破產，不過當時莊韻澄稱早已知丈夫破產，更指：「我信佢會翻到身，我同老公財政獨立，佢還錢係佢嘅事，我係唔會幫佢還。」

另外，在2022年6月，莊韻澄原再次宣布懷孕4個月，預計為胎兒為女兒，本來可以湊夠一個「好」字，但在胎兒染色體T13出現問題，患有巴陶氏症，為免影響正常健康，決定做終止懷孕手術。

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莊韻澄離婚丨前男友多次出軌

而莊韻澄前男友正就是男歌手張致恒（Steven），她曾在2020年於ViuTV節目《吃掉前男友》中不開名稱前男友出軌，更謂：「未試過有男友係有咁多外遇！」

雖然莊韻澄在節目沒有公開名字，但觀眾都對號入座為曾與她拍拖兩年多，一度達談婚論婚地步的張致恒（Steven），而男方當年曾多次爆出軌，又自認性上癮。

當年《吃掉前男友》預告播出後，Steven太太雯雯更在網上公開道：「在此，好感謝關心我的人。但…拜托，唔洗每次有任何人的專訪或任何新聞，係同我老公有關，都不停send俾我，或者提醒我老公係一個咩人。我只想努力去面對我以後的路。以前已經過去，再去重複又重複，就永遠成長唔到。」

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