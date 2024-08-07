牙科意外｜22歲女子嚴重蛀牙想杜牙根　術後驚揭上排牙齒全被削尖

▲ 22歲女子嚴重蛀牙想杜牙根，術後驚揭上排牙齒全被削尖。

【杜牙根／美白貼片／蛀牙／牙醫／牙科意外】去杜牙根竟然意外變成滿口尖牙？美國有名女子因為嚴重蛀牙而到牙科診所，打算接受杜牙根治療，然而牙醫檢查後竟然擅自決定為她進行美白貼片，把其上排牙齒全部削尖。

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杜牙根治療變削尖牙齒

綜合外媒報道，美國一名22歲女子Caitlyn Weld在社交平台上發布影片，分享其一次嚇人的牙科經歷。她憶述，18歲那年因為嚴重蛀牙而到牙科診所，打算接受杜牙根治療；她被護士帶到診症室，隨即躺在手術台上，但她對於「杜牙根」一無所知，故向護士詢問各種問題：

例如杜牙根的流程是怎樣的？過程會痛嗎？但該名護士的英語能力不太好，所以我也沒有得到任何解答。

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Caitlyn透露，由於手術台上沒有任何鏡子，所以她當下對於牙醫所做一無所知，但當完成「杜牙根治療」後就已經為時已晚。她表示，當她坐起來照鏡時，竟然發現其上排牙齒全部被削尖，對此她感到非常難以置信。她憶述，當時牙醫告知她本來需要進行杜牙根治療的牙齒，蛀牙程度已非常嚴重，為了避免細菌傳染到其他牙齒，團隊擅自決定採取預防措施，把杜牙根治療改成美白貼片；該名牙醫甚至拿著一袋裝著Caitlyn天生牙齒碎片的袋子，問她想做甚麼顏色的貼片：

（那位牙醫說）我這個年紀的女孩通常希望所有牙齒的顏色都保持一致相同，她們不希望一種顏色比其他顏色更亮，甚至告訴我這是為了周邊牙齒的健康。

對此情景她也無可奈何，只能接受如此結果。

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4年後終於獲得永久性貼片

Caitlyn表示，後來當場進行了臨時貼片，但貼片做得不均勻，必須銼平才能正常進食，直至今年才接受了永久性的美白貼片。她坦言：

我記得當牙醫幫我移除臨時貼片時，空氣猛烈衝擊著牙齒和口腔，這可能是我遇過最嚴重的痛楚了。

影片下方有網民留言詢問Caitlyn，為甚麼不透露牙醫身份或採取法律行動，她表示這是一個有趣的故事，雖然當下確實令她感到難以置信，但自認為並非嚴重到需要走司法流程，而且當時蛀牙的程度的確有可能影響到其他牙齒的健康，相信牙醫只是憑其專業知識作出如此行動。

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