  • 33°C
香港時間 : 202487日 (三) 14:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

牙科意外｜22歲女子嚴重蛀牙想杜牙根　術後驚揭上排牙齒全被削尖

健康資訊

撰文： 郭子豐

發布時間： 49 分鐘前

分享：

分享：

熱門 何詩蓓 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

22歲女子嚴重蛀牙想杜牙根，術後驚揭上排牙齒全被削尖。

【杜牙根／美白貼片／蛀牙／牙醫／牙科意外】去杜牙根竟然意外變成滿口尖牙？美國有名女子因為嚴重蛀牙而到牙科診所，打算接受杜牙根治療，然而牙醫檢查後竟然擅自決定為她進行美白貼片，把其上排牙齒全部削尖。

最新影片：

Sick問識答
夏季高血壓無病徵3種情況可致心臟衰竭爆血管　醫生建議2方面控制高血壓

杜牙根治療變削尖牙齒

綜合外媒報道，美國一名22歲女子Caitlyn Weld在社交平台上發布影片，分享其一次嚇人的牙科經歷。她憶述，18歲那年因為嚴重蛀牙而到牙科診所，打算接受杜牙根治療；她被護士帶到診症室，隨即躺在手術台上，但她對於「杜牙根」一無所知，故向護士詢問各種問題：

例如杜牙根的流程是怎樣的？過程會痛嗎？但該名護士的英語能力不太好，所以我也沒有得到任何解答。

點擊圖片放大
+5
+4

Caitlyn透露，由於手術台上沒有任何鏡子，所以她當下對於牙醫所做一無所知，但當完成「杜牙根治療」後就已經為時已晚。她表示，當她坐起來照鏡時，竟然發現其上排牙齒全部被削尖，對此她感到非常難以置信。她憶述，當時牙醫告知她本來需要進行杜牙根治療的牙齒，蛀牙程度已非常嚴重，為了避免細菌傳染到其他牙齒，團隊擅自決定採取預防措施，把杜牙根治療改成美白貼片；該名牙醫甚至拿著一袋裝著Caitlyn天生牙齒碎片的袋子，問她想做甚麼顏色的貼片：

（那位牙醫說）我這個年紀的女孩通常希望所有牙齒的顏色都保持一致相同，她們不希望一種顏色比其他顏色更亮，甚至告訴我這是為了周邊牙齒的健康。

對此情景她也無可奈何，只能接受如此結果。

同場加映：

北上睇牙｜北上洗牙最平只需$73　深圳6間牙科醫院診所收費/服務範圍/預約方式

4年後終於獲得永久性貼片

Caitlyn表示，後來當場進行了臨時貼片，但貼片做得不均勻，必須銼平才能正常進食，直至今年才接受了永久性的美白貼片。她坦言：

我記得當牙醫幫我移除臨時貼片時，空氣猛烈衝擊著牙齒和口腔，這可能是我遇過最嚴重的痛楚了。

影片下方有網民留言詢問Caitlyn，為甚麼不透露牙醫身份或採取法律行動，她表示這是一個有趣的故事，雖然當下確實令她感到難以置信，但自認為並非嚴重到需要走司法流程，而且當時蛀牙的程度的確有可能影響到其他牙齒的健康，相信牙醫只是憑其專業知識作出如此行動。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

牙齒再生｜日本研發「牙齒再生藥」開展首次人類臨床試驗　預計6年內廣泛應用
18:48 2024/06/26
牙齒再生｜日本研發「牙齒再生藥」開展首次人類臨床試驗　預計6年內廣泛應用
牙齒健康｜牙線原來超多人用錯　牙醫籲勿做3動作：只是幫細菌搬家
17:36 2024/06/25
牙齒健康｜牙線原來超多人用錯　牙醫籲勿做3動作：只是幫細菌搬家
牙齒問題︱中學時代被朋輩指點「佢個樣好惡」 鄧藹霖：全「歸功」於一口打風牙
11:26 2024/05/08
牙齒問題︱中學時代被朋輩指點「佢個樣好惡」 鄧藹霖：全「歸功」於一口打風牙

你可能感興趣

牙齒再生｜日本研發「牙齒再生藥」開展首次人類臨床試驗　預計6年內廣泛應用
18:48 2024/06/26
牙齒再生｜日本研發「牙齒再生藥」開展首次人類臨床試驗　預計6年內廣泛應用
牙齒健康｜牙線原來超多人用錯　牙醫籲勿做3動作：只是幫細菌搬家
17:36 2024/06/25
牙齒健康｜牙線原來超多人用錯　牙醫籲勿做3動作：只是幫細菌搬家
牙齒問題︱中學時代被朋輩指點「佢個樣好惡」 鄧藹霖：全「歸功」於一口打風牙
11:26 2024/05/08
牙齒問題︱中學時代被朋輩指點「佢個樣好惡」 鄧藹霖：全「歸功」於一口打風牙
健康問題 網絡熱話 意外事故 牙醫 美白 漂牙 蛀牙 美國

最高瀏覽

升學就業｜江旻憓加入馬會改穿西裝套裙　拆解馬會6大員工福利度假都有津貼
升學就業｜江旻憓加入馬會改穿西裝套裙　拆解馬會6大員工福利度假都有津貼
三屆視后丨佘詩曼驚喜現身為新晉小生賀壽　佘媽於山頂豪宅設宴煮10人飯餸
三屆視后丨佘詩曼驚喜現身為新晉小生賀壽　佘媽於山頂豪宅設宴煮10人飯餸
鄭中基發長文自稱患抑鬱症壓力爆煲　余思敏陪Ronald往美國參加戒酒療程
鄭中基發長文自稱患抑鬱症壓力爆煲　余思敏陪Ronald往美國參加戒酒療程
巴黎奧運｜土耳其大叔零裝備爆紅全球　網瘋傳13年前世界大賽奪金畫面比現在更「裸裝」
巴黎奧運｜土耳其大叔零裝備爆紅全球　網瘋傳13年前世界大賽奪金畫面比現在更「裸裝」
堅強意志︱17歲比賽意外重摔致癱　體操名將桑蘭懷孕誕子創醫學奇跡
堅強意志︱17歲比賽意外重摔致癱　體操名將桑蘭懷孕誕子創醫學奇跡