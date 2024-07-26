退役悲歌丨3次世界冠軍獲獎無數　退役運動員受盡歧視失業改行直播賣海鮮

【巴黎奧運／退役運動員／李園園／殘疾／創業／直播／單車賽／世錦賽】巴黎奧運即將開幕，當外界將焦點落在誰是今屆的「世界冠軍」時，另一邊有一個退役的「前世界冠軍」李園園卻因為殘疾失業、無人聘請，加上家中欠下巨債的狀況下，選擇投身「直播」行業。慶幸她亦因此成功開啟了人生的新道路，她的事跡曝光後，令不少人再關注中國運動員退役後的生活問題。

最新影片:

綜合內地傳媒報道，現年40歲的李園園在13歲時，因車禍失去左邊小腿，17歲經引薦進入江蘇省殘疾人單車隊運動員，11年內奪得了46枚獎牌、打破了兩次世界紀錄、3次站上世界冠軍領獎台，但卻兩度因意外受傷，無緣參與奧運。2011年，她退役後回到家鄉，亦沒有享受到冠軍的「高光時刻」，取而代之是現實的殘酷，為了生計，她曾任職待應、售貨員、輾轉數十份工作，不過屢屢因為自身殘疾被辭退，在最困難時，一家四口要靠70元人民幣捱過一個星期，她亦笑自己或者是「最落泊的世界冠军」。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

雪上加霜的是，2018年，她的兒子出現了視網膜發生病變，為了治病，李園園不但花光了家裡所有的積蓄，還準備賣掉房子。正當為錢苦惱不已之時，她看見了親友做直播主，眼看對方收入不錯，她亦決定開始「有樣學樣」，踏上帶貨直播之路，在平台直播賣海鮮。在簡陋的直播棚，她指一開始並沒有太多生意，灰心之際，遂決定放手一搏，向大眾講述自身故事，並將46枚的獎牌放在自己身後，成功打動了不少網民，生意從此愈來愈旺。

同場加映: 照顧者悲歌︱年邁母女相依為命 70歲女兒疑不堪照顧壓力勒死102歲母親

現在早上李園園會到海鮮市場，為消費者搜羅優質海鮮產品，以及拍攝短片。晚上，她就化身一個主播，向用戶推薦家鄉的海鮮。她表示自己的目標是「做人生的冠軍」！

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5