飲食攻略｜多飲咖啡防腦退化降死亡風險　醫生揭最佳飲用時間：2類咖啡勿飲

【咖啡／死亡風險／糖尿病／腦退化】一日一杯咖啡成了不少人的習慣，但坊間有不少說法指，多喝咖啡會危害健康。內地有神經外科醫生指出，適量飲用咖啡對身體有益，配合沖泡方式和飲用時間，能夠讓咖啡的功效加倍！

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中山醫院青浦分院神經外科主任劉祥璐醫生在「小紅書」發布短片，指出都市人經常喝咖啡，而坊間有不少對咖啡的誤解，故此一一釐清。

多喝咖啡易骨質疏鬆或患心腦血管疾病？

南方醫科大學的學者在Annals of Internal Medicine曾發表論文，引用研究發現，每天喝2.5至3.5杯（一杯約250毫升）無糖咖啡，與不喝咖啡的人相比，死亡風險降低29%，而癌症及心血管疾病死亡風險，則分別降低31%及34%。

故此，劉醫生指出，喝咖啡不會增加心腦血管的風險，反而會對心腦血管有好處。他指，喝咖啡有3大好處，包括 降低各種各樣的死亡風險 、 患糖尿病風險下降31% ，亦能夠 預防腦退化 。但他提醒， 有高血壓人士每天最多喝一杯咖啡是上限 。

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慎選咖啡 兩種不建議飲用

至於多喝咖啡會否導致骨質疏鬆，劉醫生表示不用擔心，每天飲用1至2杯的咖啡是不會影響骨質密度。他亦提醒，選喝咖啡的時候亦要小心選擇，不建議引用那些已加很多糖和奶精的咖啡或是速溶咖啡。如果要喝咖啡，盡量 選擇純咖啡或是咖啡加牛奶 亦有好處。他亦提醒喝咖啡最好就在 上午喝 ，下午喝的話容易導致晚上失眠難入睡。

3種沖泡咖啡方法

台灣腎臟科醫生江守山亦曾在《健康晚點名》節目上提出一日2杯齋啡有護腎功效。他推薦3種沖泡咖啡的方法，可以提升咖啡對身體的益處。

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3個飲咖啡最佳時間點

台灣初日診所院長宋晏仁醫生在診所官網撰文指出，每日咖啡飲用量不宜超過3杯，為此他分享3個飲咖啡最佳時間點：