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TVB小花丨劉穎鏇晒纖腰長腿拍廣告　分享保持身形苗條心得

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 22 分鐘前

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熱門 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

劉穎鏇分享保持身形苗條心得。

TVB小花劉穎鏇 (Tiffany)於電視劇中先後以比堅尼和小背心亮相，盡顯健康性感而深受網民關注 ，而她在劇中的武打身手亦讓不少觀眾留下深刻印象，成為新一代「打女」。

適逢2024巴黎奧運開鑼 ，Tiffany亦成為TVB奧運宣傳大使之一 ，近日她更獲邀為營養補充品牌的瘦身產品拍攝廣告。

品牌創辦人陳嘉莉(Sara)對 Tiffany 讚不絕口:「Tiffany熱愛運動，形象甜美健康，又非常注重飲食及休息。」

飛常日誌丨劉穎鏇高中時代舊相曝光　Tiffany由細靚到大獲網民讚可愛

為營養補充品牌拍廣告

Tiffany備受品牌器重，自然在廣告中加倍投入百分百活力兼大騷Quali ，展現她纖腰長腿的Fit 爆健美身型之餘，更施展拳擊與舞蹈，全程激烈「爆汗」演出，盡顯真功夫。

寓拍攝於運動

Tiffany表示這次廣告拍攝氣氛及團隊都非常專業而好玩 ，最開心是可以寓拍攝於運動：「近日工作較忙 ，少了時間認真運動，但今次拍攝導演於現場特別播放 Upbeat 音樂帶動氣氛，過程中我需要配合節拍舉啞鈴及揮拳舞動，拍攝完畢就好比做完 HIIT 運動一樣，『爆汗』兼燃燒脂肪。」

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保持身形心得

Tiffany工作忙碌時食無定時，但又會經常四圍飛品嚐各地美食，一向注重健康的她分享其保持身形的心得: 「7成是要靠控制飲食為主，其餘則進行運動及補充天然保健品，阻隔卡路里吸收以加強修身效果。」

在食物方面，Tiffany 自言會盡量避免吃精緻澱粉，要少鹽少油﹑減少含糖飲品及食品，以及要多吃蛋白質和原型食物。運動則主要會選擇帶氧出汗的活動，除了可以排毒，還可訓練心肺功能。

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