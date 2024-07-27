飲食攻略︱營養師解構McGriddles熱香餅漢堡熱量 吃1個=2.5碗飯每月恐增5磅
撰文： 張沛
發布時間： 38 分鐘前
【McGriddles/熱香餅漢堡/麥當勞/熱量/卡路里/脂肪/減脂建議/營養師】日本大熱的McGriddles熱香餅漢堡，香港都有得食啦！但你又知唔知，一個熱香餅漢堡熱量有幾誇張？澳洲註冊營養師啊家(Ah ga)分享指出，熱香餅漢堡看似小小一個，其實超高熱量，吃一個已相當於每天油脂攝取限量的一半！
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啊家在Instagram專頁發文，解構熱香餅漢堡卡路里。她參考了加拿大及日本麥當勞官方的營養資料做分析，假設配方不會有太大差異的情況下，一個熱香餅漢堡的卡路里為520kcal，組成食材包括楓糖漿熱香餅、雞蛋、豬柳及車打芝士，其他營養價值如下：
- 蛋白質：20克
- 碳水化合物：45克
- 脂肪：29克
- 飽和脂肪：12克
- 糖：15克
熱量高過巨無霸 每月恐增4至5磅
啊家指出，一個熱香餅漢堡的熱量，其實已等於2.5碗白飯，或等於4塊薯餅；碳水化合物含量更等於2/3碗白飯再加3粒方糖。而脂肪含量等於6茶匙油，吃一個已經佔每日脂肪攝取建議上限約45%！
另外，熱香餅漢堡原來比巨無霸還要高熱量，主要原因是豬柳本身脂肪含量很高，所以就算不使用熱香餅做為包皮，豬柳蛋漢堡本身也不算是熱量低的餐品。
如果大家每天吃一個的話，恐怕一個禮拜會額外攝取約3600卡路里。算一下，一個月可能會增磅4至5磅！
即睇 熱香餅漢堡 VS 其他麥當勞餐品卡路里：
建議麥當勞減脂吃法
但好吃的食物無論如何都要試，點食先無咁肥？啊家給大家貼士，表示還沒有吃過熱香餅漢堡的朋友，可以淺嚐一下，或者和朋友分享進食。
另外，由於一個熱香餅漢堡的熱量，已經約等於一個輕活動量女士的正餐熱量需求。所以當天其他的正餐，建議選擇清淡一點的餐品，例如：雞肉清湯麵類，海鮮蔬菜泡飯類，配搭蔬菜平衡一下熱量和脂肪的攝取。
內容獲「nutrition_ah_ga」授權轉載。
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熱香餅漢堡營養參考資料：
*日本官方： 545卡路里｜ 20克蛋白質｜33克脂肪｜41克碳水化合物
*加拿大官方：520卡路里｜ 20克蛋白質｜29克脂肪｜45克碳水化合物
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