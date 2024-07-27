飲食攻略︱營養師解構McGriddles熱香餅漢堡熱量　吃1個=2.5碗飯每月恐增5磅

▲ 營養師解構McGriddles熱香餅漢堡熱量：吃1個=2.5碗飯每月恐增5磅！

【McGriddles/熱香餅漢堡/麥當勞/熱量/卡路里/脂肪/減脂建議/營養師】日本大熱的McGriddles熱香餅漢堡，香港都有得食啦！但你又知唔知，一個熱香餅漢堡熱量有幾誇張？澳洲註冊營養師啊家(Ah ga)分享指出，熱香餅漢堡看似小小一個，其實超高熱量，吃一個已相當於每天油脂攝取限量的一半！

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啊家在Instagram專頁發文，解構熱香餅漢堡卡路里。她參考了加拿大及日本麥當勞官方的營養資料做分析，假設配方不會有太大差異的情況下，一個熱香餅漢堡的卡路里為520kcal，組成食材包括楓糖漿熱香餅、雞蛋、豬柳及車打芝士，其他營養價值如下：

蛋白質：20克

碳水化合物：45克

脂肪：29克

飽和脂肪：12克

糖：15克

熱量高過巨無霸 每月恐增4至5磅

啊家指出，一個熱香餅漢堡的熱量，其實已等於2.5碗白飯，或等於4塊薯餅；碳水化合物含量更等於2/3碗白飯再加3粒方糖。而脂肪含量等於6茶匙油，吃一個已經佔每日脂肪攝取建議上限約45%！

另外，熱香餅漢堡原來比巨無霸還要高熱量，主要原因是豬柳本身脂肪含量很高，所以就算不使用熱香餅做為包皮，豬柳蛋漢堡本身也不算是熱量低的餐品。

如果大家每天吃一個的話，恐怕一個禮拜會額外攝取約3600卡路里。算一下，一個月可能會增磅4至5磅！

即睇 熱香餅漢堡 VS 其他麥當勞餐品卡路里：

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建議麥當勞減脂吃法

但好吃的食物無論如何都要試，點食先無咁肥？啊家給大家貼士，表示還沒有吃過熱香餅漢堡的朋友，可以淺嚐一下，或者和朋友分享進食。

另外，由於一個熱香餅漢堡的熱量，已經約等於一個輕活動量女士的正餐熱量需求。所以當天其他的正餐，建議選擇清淡一點的餐品，例如：雞肉清湯麵類，海鮮蔬菜泡飯類，配搭蔬菜平衡一下熱量和脂肪的攝取。

內容獲「nutrition_ah_ga」授權轉載。

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熱香餅漢堡營養參考資料：

*日本官方： 545卡路里｜ 20克蛋白質｜33克脂肪｜41克碳水化合物

*加拿大官方：520卡路里｜ 20克蛋白質｜29克脂肪｜45克碳水化合物

▲ 潘卓琳於澳洲蒙納殊大學取得營養學的學士及營養治療碩士學位，是一名澳洲營養師協會(DAA)及香港營養師協會 （HKDA) 認可的執業營養師(APD)。曾於兩間澳洲非謀利機構推廣健康生活，設計多種健康食譜，致力推展公眾健康。也曾於多間澳洲醫院作臨床實習，為病患提供專業飲食治療。近年熱衷於推廣營養教育，以註冊營養師 啊家@nutrition_ah_ga（instagram)的身分與社交媒體用輕鬆的方式增進市民營養知識，輔助大眾實踐健康生活，建立均衡健康飲食習慣。現在於NutriWise Wellness Hub 提供專業營養輔導服務，專業範圍包括體重管理，三高管理，慢性疾病管理，備孕/懷孕期營養改善，以及飲食治療改善腸易激綜合症。

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