巴黎奧運｜奧運選手吃甚麼？15所餐廳設計逾550款菜單　因1理念不供應鵝肝牛油果

▲ 本屆奧運會有15,000名來自超過200個國家的運動員入住巴黎奧運村，而奧運村餐廳為了照顧運動員的口味亦設計出超過550款菜單。

【巴黎奧運／奧運飲食／奧運選手村／選手村餐廳／菜單／環保減碳／鵝肝／牛油果】巴黎奧運舉行，15,000名來自超過200個國家的運動員入住奧運村，到底他們在比賽期間吃甚麼？有甚麼餐點可以選擇？事實上，本屆奧運選手村餐廳為了確保運動員無論何時都能獲得所需餐點，餐廳將24小時全天候營運，並提供超過550種選項，不過就基於1個理念而不供應鵝肝及牛油果。

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綜合巴黎奧組委資訊及媒體報道，奧運選手村的主餐廳由7月12日起已開始全天候營運，24小時提供餐飲服務，預計每日供應多達40,000份餐點，在整個奧運會及殘疾奧運會期間總共將提供約1,300萬份餐點。

據報，巴黎奧運選手村一共設有15間餐廳，為運動員提供結合環保理念和法國風情的膳食，設有超過550款菜單，由Charles Guilloy、Stéphane Chicheri、Akrame Benallal、Amandine Chaignot和Alexandre Mazzia等多位米芝連星級廚師打造。主辦單位表示，餐點一共分為法國、亞洲、非洲加勒比海和世界美食4個主題，巴黎奧運官網亦曾透露部分菜單。

法國：素食版紅酒煮牛肉、焗烤鱈魚薯蓉

亞洲：泰式打拋豬飯、薑黃烤椰菜花等

非洲加勒比海：北非香辣蕃茄焗蛋（Chakchouka）、恰摩拉醬烤蝦（Fried shrimp with chermoula sauce）等

世界美食：羊排佐薄荷醬、素食版木莎卡（Veggie Moussaka）等

如果運動員對這些餐點都沒有興趣的話，還可以選擇熱食自助餐；餐廳內設有提供逾30種選擇的沙律吧、包含肉類和配菜的燒烤架，以及充足的水果和甜品。而餐廳亦另外設有5個外帶亭，方便外帶食物。

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為環保不供應鵝肝牛油果

食材方面，選手村餐廳積極選用在地食材，只有香蕉、咖啡和朱古力屬進口食品，以減少運送時釋放的污染物。餐廳採用的新鮮食材比例高達75%，而素食餐點則佔60%，其中有30%為有機食材。

不過由於主辦方今年主張環保減碳，除了減少50%以上的動物產品外，亦因為動物福祉而捨棄提供鵝肝醬等食物；而牛油果因為需要大量水資源培養，加上又是外來食品，不符合奧運的環保目標，因此同樣不會供應。另外，考慮到選手村人口密集，基於火災風險的考量，餐廳亦不會供應炸薯條等高溫油炸食物。

設工作坊度身製作麵包

法國以麵包、甜點聞名，而麵包能為運動員提供碳水化合物等營養，因此主辦房亦毫不吝嗇供應，甚至在奧運選手村內設立麵包店工作坊，不但令運動員品嚐每天新鮮烘焙的法國麵包，更可以為自己度身製作喜歡的麵包。

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