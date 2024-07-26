  • 30°C
香港時間 : 2024726日 (五) 18:35
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

育兒心得｜打罵+懲罰絕非教育子女上策 跟孩子講道理有用嗎？

育兒資訊

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

孩子不聽話，打罵、懲罰絕非上策。

孩子不聽話，打罵、懲罰絕非上策。對孩子而言，這只會讓他害怕而暫時抑壓不當行為，卻不能成為改善其不當行為之法。對於年紀較小的幼兒，每每曉以大義，亦無甚作用。因為孩子根本就不明白成人所述的箇中道理，父母喋喋不休地講道理，反讓幼兒接受過多信息，更難跟從指令，甚或只會令幼兒有囉唆之感，更不願合作。

筆者經常指出，幼兒教育需配合幼兒發展規律，按其能力、興趣與需要，引導其學習才為理想。簡單而言，學前階段的幼兒，心智發展尚未成熟，無法完全了解成人所言的道理及相關的邏輯思維。是故縱使父母耐心、有條不紊地跟孩子溝通、講道理，孩子總是似懂非懂，仍然做出與大人作對的行為。

TOPick一分鐘
對抗濕疹｜夏天出汗多濕疹大爆發　皮膚科醫生教3招改善免用類固醇

如此一來，很多父母斷定與孩子講道理是沒有用的，倒不如凡事全由父母作主來得輕鬆。可沒想到，這樣輕則破壞親子關係，抹殺與孩子好好溝通的機會，重則釀成孩子凡事依賴、麻木順從、沒主見的性格與習慣。

事實上，在日常教養中，父母與孩子講道理是很重要的，這不但訓練孩子理性思考問題，更能養成有商有量、保持親子溝通的關係。可是，如上所言，這也得按照幼兒發展規律與需要而為之。3至6歲的幼兒，心智發展尚未成熟，其學習模式主要以模仿為主，即很多價值觀都透過大人身教而獲得。這亦是為何跟這個年齡層的幼兒講道理是無法有效溝通的原因。因為，邏輯思維是屬於下一個幼兒發展階段，即7至12歲才能掌握的能力。而一些抽象性、系統性，以至高階的邏輯思維，則要12歲以後的發展才見穩固。

也就是說，對於學前階段的幼兒而言，動手示範的「視覺」效果，遠比用口說教的「聽覺」效果，更勝一籌！

同場加推：哈佛75年研究：父母會讓孩子變蠢的5個習慣

點擊圖片放大
+7
+6

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 :  伍寶珠博士  資深幼兒教育學者

幼兒教育 中小學教育 育兒心得

最高瀏覽

鮮魚行前校長｜拯救名校垃圾學生成會計師　梁紀昌金句鼓勵：我最自豪助基層學生成材
鮮魚行前校長｜拯救名校垃圾學生成會計師　梁紀昌金句鼓勵：我最自豪助基層學生成材
巴黎奧運必備零食︱部分薯片含致癌物+反式脂肪　盤點96款安全薯片清單　零反式／低脂／通過致癌物檢測
巴黎奧運必備零食︱部分薯片含致癌物+反式脂肪　盤點96款安全薯片清單　零反式／低脂／通過致癌物檢測
歌神張學友因病宣布取消3場演唱會　寫信向歌迷道全面公開病情
歌神張學友因病宣布取消3場演唱會　寫信向歌迷道全面公開病情
藥物百科｜胃藥要點揀？藥劑師拆解3大常見迷思　3類胃藥成分及對應症狀一覽
藥物百科｜胃藥要點揀？藥劑師拆解3大常見迷思　3類胃藥成分及對應症狀一覽
急症室最長等候時間（07月26日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月26日 時間12:05）