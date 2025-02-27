育兒心得｜打罵+懲罰絕非教育子女上策　跟孩子講道理有用嗎？

▲ 孩子不聽話，打罵、懲罰絕非上策。

孩子不聽話，打罵、懲罰絕非上策。對孩子而言，這只會讓他害怕而暫時抑壓不當行為，卻不能成為改善其不當行為之法。對於年紀較小的幼兒，每每曉以大義，亦無甚作用。因為孩子根本就不明白成人所述的箇中道理，父母喋喋不休地講道理，反讓幼兒接受過多信息，更難跟從指令，甚或只會令幼兒有囉唆之感，更不願合作。

筆者經常指出，幼兒教育需配合幼兒發展規律，按其能力、興趣與需要，引導其學習才為理想。簡單而言，學前階段的幼兒，心智發展尚未成熟，無法完全了解成人所言的道理及相關的邏輯思維。是故縱使父母耐心、有條不紊地跟孩子溝通、講道理，孩子總是似懂非懂，仍然做出與大人作對的行為。

如此一來，很多父母斷定與孩子講道理是沒有用的，倒不如凡事全由父母作主來得輕鬆。可沒想到，這樣輕則破壞親子關係，抹殺與孩子好好溝通的機會，重則釀成孩子凡事依賴、麻木順從、沒主見的性格與習慣。

事實上，在日常教養中，父母與孩子講道理是很重要的，這不但訓練孩子理性思考問題，更能養成有商有量、保持親子溝通的關係。可是，如上所言，這也得按照幼兒發展規律與需要而為之。3至6歲的幼兒，心智發展尚未成熟，其學習模式主要以模仿為主，即很多價值觀都透過大人身教而獲得。這亦是為何跟這個年齡層的幼兒講道理是無法有效溝通的原因。因為，邏輯思維是屬於下一個幼兒發展階段，即7至12歲才能掌握的能力。而一些抽象性、系統性，以至高階的邏輯思維，則要12歲以後的發展才見穩固。

也就是說，對於學前階段的幼兒而言，動手示範的「視覺」效果，遠比用口說教的「聽覺」效果，更勝一籌！

同場加映：哈佛75年研究：父母會讓孩子變蠢的5個習慣

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