DRUNK DIAL丨AGA新歌MV花逾25小時拍攝　江海迦透露今年將推出專輯

▲ 江海迦新歌《DRUNK DIAL》MV。

歌手江海迦（AGA）用4個月寫成的《Writer's Block》的故事，第一次推出的概念大碟，近日的全新單曲《DRUNK DIAL》正式面世，至於這首歌的MV更花上了25小時多完成拍攝。

《DRUNK DIAL》是今年AGA首支派台歌，MV呼應著今年即將推出的概念專輯《Writer’s Block》，不同的故事，在這座住滿有故事的人的大樓內展開，住客們每個人也面對着一些心裏面糾結的問題。

樂壇天后｜容祖兒新歌邀AGA作曲 Joey換7個造型拍MV罕騷事業線

▲ 江海迦新歌《DRUNK DIAL》MV。

受朋友啟發創作

新單曲《DRUNK DIAL》 ，原來是她七年前的作品，AGA表示，她是因為這個作品，所以才有做概念大碟的想法。

因為她有一個朋友，每一次飲醉酒就會打電話給不同的人，每一次也要阻止她，所以才啓發她寫了這首新歌，為此她笑言真心要多謝這個朋友。

AGA又透露：「對於我來講去創作一個連貫嘅故事實在有挑戰性，好開心能夠把它拍成真。」今次拍MV的導演是首次合作的Miss Bean，以女性角度拍出的《DRUNK DIAL》，AGA說：「這次參與了各單位的工作，希望能夠呈現出每一個故事的獨性，然後發現所想呈現的細節太多，每一次跟各單位開會，也需要六個小時，他們需要不停將我想法修改刪減，才可以用3分鐘的MV去表達出來！」

▲ 江海迦新歌《DRUNK DIAL》MV。

寫歌寫到凌晨

她在MV的開首身處於派對人群內，由派對開始走出大廈，手持電話並糾結應否致電，但若能把心裡想說但未說的話再去說一遍，會有多好？醉意讓她放下了理性和自尊，決定撥出電話。

在MV的結尾， AGA走上人來人往的街道， 途經Writer’s Block樓下的便利店，她笑說：「鐘意寫歌寫到凌晨3點，便去7-11食杯麵，所以便利店這個場景不能少！」

▲ 江海迦新歌《DRUNK DIAL》MV。

最新影片推介：

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5