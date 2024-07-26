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星二代｜吳日言女兒參加summer camp 5日暑假營平民價格有幾抵玩？

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

吳日言安排女兒參加summer camp。

【吳日言/星二代/天主教聖瑪加利大幼稚園/移民英國/英國升學/BNO】子女每個成長階段，父母都會用份外感動，「三子之母」吳日言（Yan）早前因大女Beatrice（下稱Bea）幼稚園畢業揚言喊到似豬頭，最近又發文指女兒獨自去5日暑假營，感嘆女兒已經是少女，究竟吳日言為女兒報名的這個暑假營有幾吸引。

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對抗濕疹｜夏天出汗多濕疹大爆發　皮膚科醫生教3招改善免用類固醇

吳日言｜吳日言大女獨自去暑假日營

吳日言昨日（24日）於Instagram發文，指大女Bae現在已經儼如少女，她指去年還是陪同女兒去BB暑期班，但今年女兒已經可以獨自一個人去YMCA的暑假日營，一連5日由早上9點到下午5點，活動更多姿多彩。

每日有唔同活動，去迪士尼、整嘢食、游水等等，雖然返到屋企好攰，但係又好期待第二日嘅活動，小朋友真係有無限量嘅電力，希望佢好好享受今個暑假。

根據YMCA網站顯示，暑期日營5日的價錢分為會員價及非會員價，會員價錢是5,780元，非會員價錢是6,080元，非常抵玩。如果想成為YMCA會員，只需繳付1,230元會費。TOPick記者以家長身份致電查詢，現時仍然有名額可以報名參加。

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吳日言｜吳日言女兒小一獲派第8志願

吳日言女兒Bea就讀天主教聖瑪加利大幼稚園K1，早前小一統一派位被獲派第8志願，吳日言沒有為此感到失落，反決意舉家移英繼續升學，並於今年9月正式入學。她亦指香港教育制度不好受，希望小朋友將來得到更好的教育。

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