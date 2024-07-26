開倉優惠｜尖沙咀馬拉松運動名牌開倉低至2折　 Nike/Adidas/New Balance波鞋服飾$10起

▲ 尖沙咀馬拉松運動服開倉 Nike/Adidas/New Balance 低至2折。

【馬拉松/開倉優惠/九倉電訊中心/運動名牌】運動連鎖店馬拉松即日起至7月29日，一連5日在尖沙咀海港城九倉電訊中心舉行《馬拉松便服及運動名牌開倉》清貨大減價，大量波鞋、泳衣、運動休閒服飾及運動用品等以低至2折優惠發售，趁假期可以帶埋小朋友來一趟親子購物活動。

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海港城展銷集 Harbour City Bazaar《馬拉松便服及運動名牌開倉》優惠品牌包括：Nike、Adidas、New Balance、Columbia、Hoka、Crocs、Arena等以低至2折優惠發售，多款Converse、Vans鞋款更低至$50、運動長褲$250起、T-shirt、背心、長袖衫低至$100，買2件可享額外九折、買3件額外八折，實行買多平得多。

部分貼有黃牌仔的精選貨品以低至$10的一口價發售。此外，凡購買2件貼有紅牌仔的貨品即可享額外9折優惠，3件更可享額外8折；此外，還備有多款游泳用品，如泳衣、拖鞋、泳鏡等，迎合陽光與海灘的度假旅程。

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海港城展銷集 Harbour City Bazaar︱《馬拉松便服及運動名牌開倉》

日期︰即日起至7月29日

時間︰11am-9pm, 11am-7pm (7月29日)

地點︰尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心5字樓 (尖沙咀站A出口)

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