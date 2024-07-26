反黑英雄丨蔣家旻單靠眼神展現不同情緒　演技獲讚：馬子妮終於長大了

▲ 《反黑英雄》

蔣家旻在昨晚（7月25日）TVB劇《反黑英雄》大晒演技，之前一直被誤會已被執行死刑的阿婷（蔣家旻飾）回歸，原來是金爺救了她，金爺更以阿婷作為威脅祖耀幫自己幹壞事的籌碼。

由於阿婷失蹤期間飽受虐待及蹂躪，最終失去大部分行動及說話能力，故平時與老公祖耀相處或是被推出推入時，都只能以非常局限的手部活動及語言表達自己，甚至連眼球都不能郁動太多，但蔣家旻依然能清晰表達出震驚、傷痛、擔心、幸福、絕望、堅定等6種不同情緒，一雙恍如失卻靈魂的眼睛更是令人印象深刻。

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▲ 《反黑英雄》

反黑英雄丨蔣家旻演技獲讚

而不少網民驚嘆：「演技是真的好」，並笑言：「馬子妮（蔣家旻《愛‧回家》系列角色）終於長大了。」

蔣家旻與袁偉豪的「悲情CP」愛情線亦同樣牽動不少網民情緒，昨晚一幕自覺已是廢人、生不如死的阿婷，面對祖耀的悉心照料甚是心痛及無奈，為免大家再痛苦下去，阿婷眼神失焦但又堅定地吐出想在瑞士安樂死，令祖耀及無數網民均大感痛心。

▲ 《反黑英雄》

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