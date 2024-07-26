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外科權威｜資深外科教授羅國洪離世　終年85歲

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 35 分鐘前

最後更新： 9 分鐘前

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(資料圖片)

資深外科醫生、中大榮譽臨床教授羅國洪於周二(23日)離世，中大醫學院表示深表難過，並向羅教授家人致以深切慰問。

羅教授在1980年代瑪嘉烈醫院開院後，便成立了自己的外科團隊，一直工作至 2000 年退休。羅教授是香港外科醫學院的創院成員，並在 1999 至 2002 年間擔任該院院長。香港中文大學於2003年授予羅教授榮譽臨床教授銜，表揚他在醫學教育和培訓方面的重大貢獻。

中大醫學院院長趙偉仁表示，羅國洪於中大醫學院繼昌堂臨床技術學習中心教授醫學生超過17年，不少中大畢業的醫生均曾承教於羅教授門下，是我們非常敬重的老師和長輩。羅教授致力推動醫學教育的熱誠，特別是外科技術培訓；以及對病人的關愛，將長留我們心中。

2013年出版的伊利沙伯醫院成立五十周年書籍，羅國洪曾憶述當年林彬除下腹外，全身嚴重燒傷，達一至二級程度，陷入半昏迷，除了注射嗎啡止痛，更要英航從外地速遞抗生素和營養液，但林和堂弟最終不治。林彬慘被燒死，啟發羅國洪成立燒傷醫療的重要，晉升瑪嘉烈醫院外科顧問醫生後，羅建立該院第一個燒傷醫療團隊。

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