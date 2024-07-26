多啦A夢高鐵｜首列多啦A夢主題高鐵周六起啟航　乘客免費獲贈頭枕布一塊

▲ 首列多啦A夢主題高鐵周六起啟航。（陳麗娜攝）

港鐵公司與《100%多啦A夢 & FRIENDS》巡迴展覽的主辦單位AllRightsReserved今日（26日）宣布，推出首列粵港跨境高鐵《100%多啦A夢 & FRIENDS》主題列車，由明日（27日）起接載旅客往來香港、深圳和廣州。

主題車廂內外遍佈50多款多啦A夢造型裝飾；高鐵香港西九龍站會展出3款多啦A夢電影版 1:1 角色造型雕塑，而站內亦有多款主題裝飾。

▼ 點擊圖片放大 +2

個別指定日子及班次由香港西九龍站出發的主題列車增設了《100%多啦A夢 & FRIENDS》座位頭枕布，頭枕布將於香港西九龍站B3層入閘登車時派發，每位主題列車的乘客限取一塊，派完即止。主題列車於7月27日至8月18日於指定日子及班次行走。

港鐵公司過境鐵路總管王家明期望是次高鐵《100%多啦A夢 & FRIENDS》主題列車企劃，能夠為高鐵旅客帶來更多歡樂。他表示，100%多啦A夢 & FRIENDS是香港今年夏日的盛事，加上壓軸的跨境主題列車，可帶動旅客趁暑假來港，藉此推動香港旅遊業持續發展。多啦A夢主題列車滿載不少人的童年回憶，宣揚夢想和勇氣的正向價值，為旅客帶來更好的旅程體驗，亦配合港鐵公司致力提供優質服務的宗旨。

展覽主辦單位AllRightsReserved創辦人林樹鑫指，很高興AllRightsReserved繼續與港鐵公司，將《100%多啦A夢 & FRIENDS》巡迴特展，透過藝術融入生活。繼輕鐵、東鐵綫及機場快綫後，今次主題高鐵列車，會是特展的全新里程碑。因為《100%多啦A夢 & FRIENDS》巡迴特展，香港是首站，之後會到不同國家及城市與粉絲見面。而主題高鐵列車是粵港跨境交通工具，接載旅客穿梭查港、深圳和廣州，就好像率先與內地粉絲見面，亦邀請更多旅客到港參觀展覽，進入「多啦A夢」的童趣世界。

香港西九龍站多個地方都可以找到多啦A夢的身影，站內共有3座1:1大的多啦A夢造型雕塑，以可愛造型出現讓乘客打卡拍照。此外，車站大堂B1層離境大堂化身成多啦A夢主題區，以藍色覆蓋大堂，讓旅客沉浸在多啦A夢的世界，歡送各位乘高鐵出行的乘客。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】

記者：陳麗娜