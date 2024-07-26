區議會｜增選委員獲委者包括區選敗將宋芝齡、黃守東　民政署：用人唯才

▲ 政府向全港18區區議會委任共163名增選委員。（資料圖片）

政府向全港18區區議會昨日（25日）委任共163名增選委員，當中部分人為去年底區議會選舉的落選者，包括自由黨宋芝齡、新民黨黃守東、實政圓桌莊豪鋒、勞聯譚金蓮等。民政事務總署表強調，政府委任增選委員的原則是「用人唯才」，並考慮多項因素，包括有關人士的才幹、專長、經驗、誠信和參與社區工作的熱誠，以及充分兼顧有關委員會的職能。

民政事務總署回覆查詢時表示，根據《區議會條例》第71(2)條，各區區議會主席在昨日（25日）委任共163名增選委員，名單已上載至各區區議會網頁。署方說，獲委任的增選委員均愛國愛港，與特區政府在地區治理上理念一致，熟悉地區，以及有服務地區的熱誠。

實政圓桌有成員獲委任

163名增選委員中，部分人為去年底區議會選舉的落選者，如莊豪鋒獲委任為屯門區議會交通運輸委員會增選委員；宋芝齡獲委任為灣仔區議會地區設施及工程委員會增選委員；黃守東獲委任為灣仔區議會社區參與及文化康樂委員會增選委員；譚金蓮獲委任為元朗區議會食物環境衞生委員會和社會福利及勞工委員會增選委員。莊豪鋒指，在未來一年半任期，會以增選委員身份在區議會，爭取自己區選政綱中交通運輸方面的倡議。

根據《區議會條例》，區議會主席可以委任非議員的人士為委員會的增選委員，增選委員可在委員會會議中投票。

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