兩蚊搭車｜長者八達通取消＄２　港鐵：兩招保住優惠車費

▲ 長者八達通取消$2搭車優惠。

【港鐵／樂悠卡／八達通／長者】港鐵已經宣布，由8月25日開始，用長者八達通乘搭港鐵，只能享有半價，不能享用政府的$2乘車優惠。

隨著２元優惠計劃8月25日起實施新安排，所有60歲或以上香港居民，必須用樂悠咭才能享用＄２乘車。港鐵提醒，要立即轉用樂悠卡，以及首次使用須先增值$50，就可以延續＄２乘車優惠。

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申請樂悠咭需時約４周

新規定下，即使65歲或以上乘客，如繼續使用「不記名長者八達通」或「長者個人八達通」乘搭港鐵，優惠只有由港鐵提供、約成人車費半價；而60至64歲乘客如沒持有「樂悠咭」，更要付成人車費，不能獲得任何乘車優惠。



目前辦理樂悠咭申請手續需時約４星期，港鐵公司提醒未申請的合資格人士，須於7月28日或之前遞交申請，確保屆時獲發樂悠咭，8月25日新安排實施之後，可繼續享有2元乘車優惠。

至於已持有樂悠咭人士，港鐵提醒，如首次使用樂悠咭之前，須增值50元或以上，以及入閘前確保咭內餘額正數，便可立即轉用樂悠咭，享用每程2元車費優惠，乘搭港鐵本地服務，包括重鐵、輕鐵、港鐵巴士（新界西北） 及港鐵接駁巴士。

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