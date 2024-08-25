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兩蚊搭車｜長者八達通取消$2　港鐵：兩招保住優惠車費

社會

發布時間： 56 分鐘前

最後更新： 44 分鐘前

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長者八達通取消$2搭車優惠。

【港鐵／樂悠卡／八達通／長者】港鐵已經宣布，由今日（8月25日）開始，用長者八達通乘搭港鐵，只能享有半價，不能享用政府的$2乘車優惠；如繼續使用不記名長者八達通乘搭港鐵，優惠只有約成人車費的半價。60至64歲乘客如沒有使用「樂悠咭」，需要支付成人車費。

新安排實施首日，港鐵黃大仙站內有職員在閘口提醒長者使用「樂悠咭」入閘，櫃台亦有職員協助尚未申請證件長者領取申請表，今早約9時有5、6人輪候。現場所見，大部分長者已改用「樂悠咭」取代原有長者八達通。有長者到客務中心辦理長者八達通退換。

有尚未申請「樂悠咭」的長者表示，今日準備搭地鐵才發現已實施新安排，指會盡快到臨時服務中心填表申請，讚揚現場有職員耐心協助。

另有已申請樂悠咭的市民指，數月前已獲朋友告知此安排，並已提前申請。但她認為使用時不方便，原因是過去一直使用八達通手錶，現在乘車時要特意拿出樂悠咭，感到混亂，「出門已經好多嘢拎，𠵱家又有之前的長者八達通，又樂悠咭」。

8月25日起長者八達通取消$2乘車優惠

隨著2元優惠計劃8月25日起實施新安排，所有60歲或以上香港居民，必須用樂悠咭才能享用$2乘車。港鐵提醒，要立即轉用樂悠卡，以及首次使用須先增值$50，就可以延續$2乘車優惠。

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申請樂悠咭需時約4周

新規定下，即使65歲或以上乘客，如繼續使用「不記名長者八達通」或「長者個人八達通」乘搭港鐵，優惠只有由港鐵提供、約成人車費半價；而60至64歲乘客如沒持有「樂悠咭」，更要付成人車費，不能獲得任何乘車優惠。 
 
目前辦理樂悠咭申請手續需時約4星期，如果今日起65歲或以上乘客，繼續使用不記名長者八達通或長者個人八達通乘搭港鐵，優惠只有約成人車費的半價。60至64歲乘客如沒有使用「樂悠咭」，需要支付成人車費。

至於已持有樂悠咭人士，港鐵提醒，如首次使用樂悠咭之前，須增值50元或以上，以及入閘前確保咭內餘額正數，便可立即轉用樂悠咭，享用每程2元車費優惠，乘搭港鐵本地服務，包括重鐵、輕鐵、港鐵巴士（新界西北） 及港鐵接駁巴士。

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