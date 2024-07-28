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巴黎奧運｜何泳芍被封「美人魚」7歲開始練水　Honey愛運動擁古銅色健康肌膚【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 22 分鐘前

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何泳芍（Honey）是TVB奧運六星之一！

【巴黎奧運/奧運會/何泳芍/奧連之星/奧連六星/港隊/香港運動員】「2024巴黎奧運」將於7月26日香港時間深夜於法國巴黎舉行揭幕儀式，TVB推出全新組合「奧運之星」，由3位小生、3位花旦組成，充滿陽光活力的何泳芍（Honey）是其中一位！

2018年香港小姐入行的何泳芍（Honey）向來熱愛運動，作為一名潛水教練的Honey擁有健康膚色及健美身材，故有「美人魚」之稱！

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何泳芍屬運動型女生

Honey曾就讀賽馬會體藝中學，讀書期間經常在學界比賽贏得獎項，自7歲便開始操練游泳，現在更是香港潛水教練協會成員，近年更致力推廣潛水運動！

除了是運動健將，Honey多年來亦致力為「健康膚色」發聲，更為改變外界對健康膚色女生的想法，才決意參加港姐，當時亦因其獨特的古銅色肌膚備受注目。

就算是參與綜藝節目拍攝，Honey亦是「運動向」為主，除了有介紹潛水運動的《潛‧規則》，還有以行山等不同戶外活動為主、與廖慧儀、胡美貽及陳若思三位前港姐合作拍攝的真人Show《港女野人》，相關節目播出後叫好叫座，而緊接拍攝的第二季亦即將隆重推出。

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外貌曾惹批評

Honey曾被踢出節目《學是學非》，改為由陳欣茵頂上，當時有傳因她樣貌未得人喜愛，故是被踢走的主因，事後Honey指雖然感到不捨，但會尊重公司安排，並會繼續努力工作。

即使外貌被批評，Honey未有灰心，一直堅持做好自己，在劇集《痞子殿下》更化身「哨牙珍」，放低港姐包袱，令觀眾眼前一亮，並讚她有喜劇細胞。

隨後，她拍攝的J2節目《呢鋪開乜：開卷》﹑《港女野人》﹑《還原神之食》等亦令人關注，更有網民認為她很有潛質，公司應該給她更多拍攝機會。

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