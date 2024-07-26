國慶75周年｜民建聯辦短片比賽冀發掘香港旅遊另一面　獎品是酒店住宿連餐飲套票

▲ 民建聯將舉辦一系列國慶活動。(民建聯供圖)

今年是國慶75周年，民建聯主席陳克勤今日（26日）宣布，民建聯將舉辦一系列國慶活動，包括在8月至10月期間，舉辦「潮聖香港──全港旅遊創意徵集」比賽，邀請全港市民就美食探索、歷史文化傳承、綠色生態、潮流打卡點四個主題，以短片形式為香港發掘「另外一面」，獎品為本地星級酒店住宿連餐飲「宅渡假」套票，匯聚得獎者作品後，將整理並向政府提出建議。民建聯副主席陳勇指，希望營造「無處不國慶」氣氛。

陳勇冀無處不國慶

民建聯今日（26日）舉行記者會，陳克勤指，在文娛民生活動方面，全港各區舉辦愛國電影巡禮，免費播出《中國機長》、《驚天救援》、《萬里歸途》等愛國電影；連續兩年舉辦「區區有中醫」免費中醫義診施藥活動，聯同香港註冊中醫學會等專業團體，在全港社區推廣中醫傳統文化。

培訓學習方面，陳克勤指，正籌備一場論壇，學習如何把握「三中全會」對國家和香港發展的機遇，包括深化討論鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，及將香港打造國際高端人才集聚高地等。他指，9月將舉辦「國慶盃—全港中學生壁報設計比賽」，目的是透過壁報設計，讓學生學習並以美術設計方式展示國家偉大成就及貢獻，宣揚愛國主義。

在展覽方面，陳勇表示，民建聯將於明年1月起，全港10區各大商場巡迴舉辦科普互動教育展 ，介紹低空經濟、無人機發展、Web 3.0 、人工智能 A.I 等。此外，民建聯將於11月籌備中電動車展覽 ，希望以生動形象方式，讓大眾了解國家品牌的電動車行業成就，培養民族自豪感。

在線上活動方面，民建聯將於社交媒體發起「方言魅力賀國慶」挑戰賽，鼓勵網民以視頻形式、用家鄉方言恭賀祖國成立75周年，以體現國家的民族語言多樣性及和諧相容。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】