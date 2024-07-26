政府委任｜再獲委任生產力局主席 陳祖恒：續推動新質生產力實現新型工業化
政治
撰文： 林曉君
發布時間： 2 小時前
最後更新： 18 分鐘前
政府今日（26日）宣布，行政長官已再度委任陳祖恒出任香港生產力促進局主席，任期2年，由2024年8月6日起生效。
陳祖恒感謝港府信任，他表示，未來兩年任期，將繼續憑藉其在工業界的豐富經驗，繼續帶領生產力局推動新質生產力，實現新型工業化，推動「從1到N」的先進科研成果轉化，應用於先進製造、人工智能、數碼轉型、網絡安全等層面，幫助傳統產業升級轉型，以提升「香港製造」的整體競爭力。
生產力局在1967年成立，主要支援的行業是香港的製造業及相關的服務行業，並以香港及大灣區為主要服務地域。該局為其服務對象提供廣泛的支援服務，包括產品開發、顧問諮詢、培訓及技術轉移。
由2024年8月6日起生效的生產力局理事會成員名單如下：
非官方成員：
陳祖恒（主席）
于健安（副主席）
陳一枬
陳允誠
陳婉珊
鄭浩維
程岸麗
徐晉暉
高鼎國
林世豪
劉敏儀
李國安
潘志威
譚金蓮
譚穎思
唐智強
楊燕芝
張麗
官方成員：
創新科技及工業局常任秘書長
創新科技署署長
工業貿易署署長
政府經濟顧問
勞工處副處長
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