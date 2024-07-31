深化改革｜簡慧敏：內地企業關注通過香港「走出去」的實質好處

▲ 立法會議員簡慧敏。（簡慧敏Facebook圖片）

三中全會《決定》提出，「要發揮「一國兩制」制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港、澳門打造國際高端人才集聚高地，健全香港、澳門在國家對外開放中更好發揮作用機制。」

立法會議員簡慧敏指出，上述幾個中心的鞏固提升，均需要香港加強「引進來、走出去」的重要雙向開放平台作用。

簡慧敏認為，在「走出去」方面，特區政府應加強與中央相關部委落實便利內地企業在港設立總部或子公司的措施。簡慧敏稱，她所接觸到的内地企業表示，他們需要充分掌握通過香港「走出去」的實質好處，才能衡量是否值得為了在境外部署而去經歷逐層審批上報的流程。 強調「拼船出海」、「走出去」、「超級增值人」不能變成口號式的倡議。她認為要吸引內地企業來港開設管理離岸貿易的總部，首要是向目標企業說明好處。

促加快「遷冊制度」立法進程和解說

在「引進來」方面，簡慧敏促港府加快「遷冊制度」的立法進程和解說，讓外國企業充分掌握遷冊到香港對他們進入內地有什麼實質好處。她說，5月隨立法會主席率領的考察團到訪馬來西亞、印尼及新加坡，深深感受到東盟國家對香港在國家對外開放中擔當的角色之好奇心，但對如何利用香港的獨特作用，進入內地市場仍是一知半解。簡慧敏建議特首成立針對東盟市場的高層次跨部門委員會或工作組，擬備資料摘要，讓「引進來」的工作事半功倍。

簡慧敏又認為，港府應研究檢視奉行了20多年的「主要官員問責制」和公務員制度怎樣更有機結合、人事制度中的獎懲機制如何進一步提高效能，昂揚公務員團隊的士氣；司長級別領導的跨司局工作組的協作機制如何更見實效。她強調，要拼經濟、謀發展、惠民生，不能回避這些課題。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】