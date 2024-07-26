公務員招聘｜CRE及BLNST測試明起接受報名　9月AO、EO展開新一輪招聘

▲ 綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試申請時間為7月27日起至8月9日下午5時。（資料圖片）

政府今日（26日）公布將於本年9月展開新一輪招聘政務主任、二級行政主任、二級助理貿易主任及二級運輸主任的工作。綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試申請時間為7月27日起至8月9日下午5時。

有意應徵上述職位的人士，如尚未具備所需成績，應透過公務員事務局網頁的網上申請系統報考是次綜合招聘考試的相關試卷及《基本法及香港國安法》測試，並取得所需成績，方會獲考慮聘用。綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試會在香港及暫定於北京、上海及五個海外城市舉行，詳情如下：

舉行地點 申請時間 暫定舉行日期 香港 7月27日至8月9日下午5時 10月5日 北京、上海、倫敦、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼（暫定） 稍後公布 12月7日

此外，現正修讀大學學士學位或同等學歷，並將在2025年或2026年畢業的學生亦可申請上述職位及／或報考是次綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試。

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