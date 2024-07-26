  • 30°C
香港時間 : 2024726日 (五) 18:35
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

公務員招聘｜CRE及BLNST測試明起接受報名　9月AO、EO展開新一輪招聘

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 2 小時前

最後更新： 17 分鐘前

分享：

分享：

熱門 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試申請時間為7月27日起至8月9日下午5時。（資料圖片）

政府今日（26日）公布將於本年9月展開新一輪招聘政務主任、二級行政主任、二級助理貿易主任及二級運輸主任的工作。綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試申請時間為7月27日起至8月9日下午5時。

有意應徵上述職位的人士，如尚未具備所需成績，應透過公務員事務局網頁的網上申請系統報考是次綜合招聘考試的相關試卷及《基本法及香港國安法》測試，並取得所需成績，方會獲考慮聘用。綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試會在香港及暫定於北京、上海及五個海外城市舉行，詳情如下：

舉行地點申請時間暫定舉行日期
香港7月27日至8月9日下午5時10月5日
北京、上海、倫敦、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼（暫定）稍後公布12月7日

此外，現正修讀大學學士學位或同等學歷，並將在2025年或2026年畢業的學生亦可申請上述職位及／或報考是次綜合招聘考試及《基本法及香港國安法》測試。

TOPick一分鐘
對抗濕疹｜夏天出汗多濕疹大爆發　皮膚科醫生教3招改善免用類固醇

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

 

 

相關文章

區議會｜增選委員獲委者包括區選敗將宋芝齡、黃守東　民政署：用人唯才
今日 15:38
區議會｜增選委員獲委者包括區選敗將宋芝齡、黃守東　民政署：用人唯才
IVE化學品｜兩少年被控串謀製造爆炸品等5罪　還押兒童及少年院7月底再訊
今日 15:42
IVE化學品｜兩少年被控串謀製造爆炸品等5罪　還押兒童及少年院7月底再訊
新藥註冊｜醫管局：兩款經1+機制註冊新藥納入名冊專用藥物　料300名病人受惠
今日 15:44
新藥註冊｜醫管局：兩款經1+機制註冊新藥納入名冊專用藥物　料300名病人受惠
巴黎奧運｜4個免費電視台及指定體育館將直播賽事　李家超：望港隊取得優異成績
今日 15:51
巴黎奧運｜4個免費電視台及指定體育館將直播賽事　李家超：望港隊取得優異成績
兩蚊搭車｜長者八達通取消＄２　港鐵：兩招保住優惠車費
今日 16:28
兩蚊搭車｜長者八達通取消＄２　港鐵：兩招保住優惠車費

你可能感興趣

區議會｜增選委員獲委者包括區選敗將宋芝齡、黃守東　民政署：用人唯才
今日 15:38
區議會｜增選委員獲委者包括區選敗將宋芝齡、黃守東　民政署：用人唯才
IVE化學品｜兩少年被控串謀製造爆炸品等5罪　還押兒童及少年院7月底再訊
今日 15:42
IVE化學品｜兩少年被控串謀製造爆炸品等5罪　還押兒童及少年院7月底再訊
新藥註冊｜醫管局：兩款經1+機制註冊新藥納入名冊專用藥物　料300名病人受惠
今日 15:44
新藥註冊｜醫管局：兩款經1+機制註冊新藥納入名冊專用藥物　料300名病人受惠
職位招聘 國安法 香港 北京 上海 公務員事務局 紐約 多倫多 基本法

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

鮮魚行前校長｜拯救名校垃圾學生成會計師　梁紀昌金句鼓勵：我最自豪助基層學生成材
鮮魚行前校長｜拯救名校垃圾學生成會計師　梁紀昌金句鼓勵：我最自豪助基層學生成材
巴黎奧運必備零食︱部分薯片含致癌物+反式脂肪　盤點96款安全薯片清單　零反式／低脂／通過致癌物檢測
巴黎奧運必備零食︱部分薯片含致癌物+反式脂肪　盤點96款安全薯片清單　零反式／低脂／通過致癌物檢測
歌神張學友因病宣布取消3場演唱會　寫信向歌迷道全面公開病情
歌神張學友因病宣布取消3場演唱會　寫信向歌迷道全面公開病情
藥物百科｜胃藥要點揀？藥劑師拆解3大常見迷思　3類胃藥成分及對應症狀一覽
藥物百科｜胃藥要點揀？藥劑師拆解3大常見迷思　3類胃藥成分及對應症狀一覽
急症室最長等候時間（07月26日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月26日 時間12:05）