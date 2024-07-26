死因研訊｜智障男住院被穿約束衣疑咬舌亡　死因庭裁定死於不幸

▲ 智障男住院被穿約束衣疑咬舌亡，死因庭裁定死於不幸。（資料圖片）

有糖尿病的33歲智障男子，2020年因肺炎入住東區醫院，被穿上約束用品掙扎時疑咬傷舌頭出血亡。死因庭早前展開研訊，死因裁判官今（26日）裁定死者死於不幸，死者母親表示裁決可接受。

死者梁皓（終年33歲），生前在庇護工場受訓。死者於2020年8月26日因發燒入院，同月29日不治。

死因裁判官周至偉指，死者於8月28日凌晨1時15至41分被穿上約束衣時咬舌出血，血液流入氣管導致缺氧。死因裁判官接納專家指，痰涎入肺可令肺炎惡化，惟臨床及報告結果不足證明死者死於糖尿病酮酸中毒，認為死因為肺炎和缺氧性腦損傷，裁定死者死於不幸。

死因裁判官指在事發後，東區醫院已作檢討及改善，並在2020年11月後數月相繼執行，包括關注有特別需要病人，在「緊急應變級別」下仍容許特殊需要病人家屬探訪及留院陪伴，或以視像探訪；醫護致電家屬解釋須使用約束物品時，要按照提示卡片講解；確保病房有足夠合適尺碼的安全背心；當特別需要病人有情緒不穩時，盡早通知醫生等。

死因裁判官認為，醫院的改善措施切實可行，故無另作建議，並向家屬致以深切慰問。死者母親在散庭後表示，對裁決「冇嘢講，可以接受」。

綜合日前證供，兩名護士分別指死者在8月27日多次「擒床」，及至28日凌晨情緒不穩，為防他跌倒和扭傷，兩人先後兩度嘗試為死者穿上安全背心，惟因安全背心尺碼太小而穿不上。護士供稱，已致電通知梁父並獲同意替死者穿安全背心，梁父指當時僅聽到護士說穿背心，以為是兒子入院時穿的無袖背心，沒有同意院方約束兒子。

死者在28日穿衣及戴約束腳帶時劇烈掙扎，突然手腳乏力和嘴角流血，搶救後於同月29日不治。法醫指，死因為肺炎及缺氧性腦損傷，解剖發現死者的舌頭有血腫，或代表曾大量出血。

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