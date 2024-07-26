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綠葉王丨黃一飛由西關大少到當小販　近年改口感謝周星馳提攜

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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黃一飛感謝星爺提攜。

曾與周星馳合作《審死官》、《破壞之王》、《國產凌凌漆》、《少林足球》等電影的綠葉王黃一飛前日（24日）開生日派對，身為壽星公的他戴住巨型玉牌及大翡翠戒指到場，還高唱《男兒當自強》。

從照片所見黃一飛身形暴漲，他曾表示因為戒煙導致增肥近50磅，更曾因為過體令腳生骨刺，曾要4個人抬上5樓拍戲！

綠葉王｜黃一山為患罕見病長子搏命搵銀　細龜內地經營修腳店極速開分店

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  • 黃一飛生日。 「細龜」到場賀黃一飛生日。

    • 本為西關大少

    黃一飛原名黃敬宇在80年代加入TVB，在1991年參演處境劇《卡拉屋企》及綜藝節目《笑星救地球》而開始為人認識，由此奠定諧星形象。

    演出影視劇無數並都是當配角，而在自己當主角的現實人生，其半生經歷比電影橋段更精采曲折。論經歷，別人往往才是他的 「茄喱啡」。

    他的家族本在廣州開設藥油廠，可說本是西關大少，可是後來遇上文革，他轉為負責管理國營的「廣州鐵線廠」。

    在2001年，他接受《經濟日報》訪問稱：「我套戲的前半生在文革，在全國紅色勞動節廣州分部裏，30萬人，居然我在最短時間做到最大那一個，前車後車擁護著我……」

    黃一飛多年前曾接受《經濟日報》訪問講自己半生不平凡的遭遇。

    憑《少林足球》奪最佳男配角

    之後，他移居來港，做過酒樓收銀、小販、甚至當過針灸師。1979年加入麗的開始演藝生涯，80年代轉投TVB：「到了TVB，人家叫我『註冊師爺』，說我做到入形入格。我做一次貼一粒癦，第二次貼兩粒，後來有人問做十次豈不是要貼十粒，當頭棒喝，從此不再從外形入手。」

    努力鑽研演技的他，終於憑《少林足球》喜感十足的大師兄鐵頭功一角，獲頒2001年香港電影金像獎、香港電影金紫荊奬的最佳男配角。

    《少林足球》

    改口風感謝星爺

    事實香港以至全球華人對飛哥的最深刻印象，一定是他在周星馳電影的演出，其實二人在拍電影前，早在TVB劇集《蓋世豪俠》、《他來自江湖》已合作。

    但黃一飛自《少林足球》後，沒有再和周星馳合作，有傳他在片中演出被酒瓶扑頭一幕時，要求很嚴格的星爺竟拍了N次也不滿意，黃一飛差點也被砸暈。另外，因周星馳未走紅時會稱呼他為「飛哥」，但成名後只稱黃一飛為「喂喂喂」令他不快，甚至多次在公開訪問中表達對星爺不滿。

    不過近年黃一飛已改口風，近年更拍片稱：「當有人對你好苛刻的時候，要你做一樣又一樣，一路要你做到好為止。8個瓶子打頭，腫了，出血了，沒經歷過考驗，沒經歷過苦難，你怎麼能成功呢？這部戲就是《少林足球》。我對周星馳，現在我慢慢感覺到，就是他，令我黃一飛，給人家認識到，我就是黃一飛，我就是拿了兩個獎的演員。」

    黃一飛由不滿周星馳

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