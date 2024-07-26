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IB狀元｜以IB狀元哥哥為榜樣 耀中IB女尖子獲史丹福取錄冀回饋社會

升學教育

發布時間： 2 小時前

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熱門 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

兄妹二人的IB成績斐然。

史丹福大學為全球最頂尖學府之一，每年數萬份申請中，只有約3%的學生最終被錄取。香港耀中國際學校IB文憑畢業生鄭巧兒今年成為當中的一分子，並計劃在大學修讀經濟學。

自6個月大已在耀中就學的鄭巧兒（Hannah），收到史丹福大學的取錄通知時感到欣喜萬分。她直言小時候從沒想過會獲得就讀史丹福大學的機會，因為自小一開始，Hannah便面臨學習困難，隨着年月過去才逐步跨過障礙。

我感謝家人和朋友的關愛和支持，亦感激耀中老師幫助我克服這些挑戰，一直從旁給予我鼓勵。

Hannah計劃在大學修讀經濟學，她喜歡用量化技巧和大數據來為有需要的人提供解決辦法，而這門學問正正能在日常生活中應用。

我發現自己對經濟學和人類理性行為兩者間的交匯點特別感興趣。經濟學旨在探索不同經濟背景下人類的決策，這些決策也影響公共和國際政策、塑造社會和影響全球。

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尖子三兄妹

Hannah的哥哥和弟弟都是從6個月大起在耀中就學，3人均成績卓越，學術興趣相近，卻又各有所長。哥哥Enoch是一個很好的領袖，會照顧Hannah、弟弟Amos及其他同學；Hannah具創意、擅長社交及富有同理心；Amos則很有組織能力，擅於時間管理，也會時常關心和幫助別人。

於2022年IB考獲滿分的Enoch，一直是Hannah的學習榜樣，啟發她只要努力和堅持不懈，就可以克服挑戰。Enoch也有參與宣教義務工作、當青少年的導師、協助海外的新移民和難民等，這對Hannah更有鼓舞作用。

我從小看到哥哥為有需要的人無私奉獻，這激發了我追求高等教育的同時，也要抱有同情心和服務社會的心志，讓這個世界變得更美好。

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勇於接受挑戰

在基督教家庭中成長的Hannah，從小便跟隨爸媽參加不同的義務工作，陪伴家人探訪難民和少數族裔。接觸到社會上的弱勢社群，讓她盼望能為有需要人士提供所需，不論是在教會當小學生們的導師，為少數族裔和難民組織捐款活動，協助驗光師為貧困兒童進行視力檢查，還是探訪唇裂兒童，Hannah盼望他們有同樣的機會，無論環境如何，都能茁壯成長並取得成功。

Hannah勇於挑戰自己，亦敢於嘗試新事物。她勉勵友儕不要害怕被拒絕，要做個敢於冒險的人。

世上總有人比我們有成就，我也從未想過會被史丹福大學錄取。然而，被拒絕的恐懼並沒有阻止我作出嘗試。在當今競爭激烈且不可預測的環境中，永遠無法預知結果。即使失敗了也不用後悔，因為只要付出了努力，被拒絕遠比因為沒有嘗試而感到遺憾要好得多。

Hannah希望未來能在商界發展，也冀盼能與哥哥和弟弟一起創辦初創公司，同時繼續服務弱勢社群，積極為社會作出貢獻。

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