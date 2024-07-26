施政報告｜勞聯倡資助2萬名旅客免費參加深度遊建口碑　吳傑莊冀建中國航天科技主題樂園

▲ 勞聯今日（26日）召開記者會。(勞聯供圖)

《施政報告》正進行公眾諮詢，勞聯及選委界議員吳傑莊等，昨日（25日）會見特首李家超提交建議。勞聯建議，政府考慮資助本地旅行社舉辦一天深度遊，供旅客以抽獎方式免費報名參加，首批可先推出20,000個名額，這些一天遊行程必須是經獲旅發局認可，或從「創意‧深度遊」行程設計比賽被選出的精品旅遊產品，目的是為香港深度遊建立口碑。吳傑莊建議，長遠可在北部都會區或離島，建設一個中國航天科技的主題樂園。

勞聯倡有薪產假延長至18星期

勞聯今日（26日）召開記者會，主席、立法會議員林振昇強調，期望政府在拼經濟拼發展的同時，繼續為市民和打工仔女們謀福祉添幸福。他建議，政府加強對在職父母的支援，將有薪產假由目前 14 星期延長至 18 星期，僱主因而產生的額外薪酬開支可繼續由「發還產假薪酬計劃」提供津貼，發還上限維持 80,000 元;以及建議將法定侍產假增加 2 天至 7 日。他亦建議政府設立有薪育兒假制度，父母雙方在子女三歲前，每年各可享 10 天育兒假，由政府補貼僱主部分已支付的育兒假薪酬。

吳傑莊倡就法幣穩定幣發行人及虛擬資產場外交易所（OTC）設監管制度

另外，吳傑莊建議，加強數字經濟建設，提升新質生產力，盡快就法幣穩定幣發行人及虛擬資產場外交易所（OTC）設立監管制度，並且適度放寬規限，容許更多投資者參與買賣，聯通內地和國際市場。

他建議，推廣國家航天科技，塑造「航天經濟」，香港可以向中央借出大型的航天設備、以至上過太空的載具， 在香港展出，例如樹立中、小型火箭作為新地標，定期舉行大型航天科技博覽會，更可配合遊樂設施，在戶外，例如中環海濱，舉辦「中國航天科技嘉年華」。

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