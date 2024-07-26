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Sick問識答︱香港每年平均1400人死於肝癌　醫生列9大症狀示警：1種食物切勿食用

醫生診症室

撰文： 張沛

發布時間： 29 分鐘前

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熱門 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

香港每年平均1400人死於肝癌，醫生列9大症狀示警，1種食物切勿食用。

【肝炎／肝癌／癌症／肝癌症狀／肝癌成因／護肝／世界肝炎日】7月28日是「世界肝炎日」，大眾應好好重視肝臟健康，提防肝病，因肝臟疾病是可導致肝癌的重要成因之一。腸胃及肝臟科專科醫生張世華接受TOPick訪問，列出肝癌9大症狀，提醒大家注意預防肝炎病毒感染，減低演變成癌症的風險。

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Sick問識答
Sick問識答︱50歲男乙型肝炎帶菌無病徵　突嘔血揭肝硬化併發症失救亡

肝臟功能3大功能

張醫生指出，肝臟主要功能包括消化分解、製造和儲存功能。首先，「消化分解」是將一些經過腸道吸收營養，或者身體不覺意接觸到毒素，肝臟會幫助消化分解營養和毒素，成為身體一些正常代謝物。而「製造功能」包括製造膽汁，幫助消化脂肪類食物；另外會製造維他命、蛋白質、凝血因子，幫助身體止血。還有「儲存」功能，身體大部分糖分儲存在肝臟内，當身體沒進食或需要糖時，會轉化成活性糖分，就會在肝臟儲存的糖分中分解出來。

肝癌成因及症狀

張醫生表示，在多數肝病導致慢性肝炎、增加肝硬化的情況，都會增加肝癌風險，包括乙型肝炎和其他慢性病毒感染的肝炎，例如丙型肝炎、慢性脂肪肝。如果用正常肝和肝硬化的肝比較，病人若已經有肝硬化，患肝癌的風險相對也會增加很多。

另外，其他的一些身體病患例如糖尿病、肥胖，或者病人的父母或兄弟姐妹有肝癌的家族史；再有一些遺傳病，有些基因影響會增加肝的鐵質或者銅質的沉澱；還有長期服用一些傷肝的藥物。這些情況都會增加肝癌風險。

還有一個重要因素，是攝入了平時不為意的飲食毒素，常見的叫「黃曲霉毒素」：

通常在發霉的果仁、花生、麵包上比較多。如果長期食用這些毒素，會增加肝癌的風險。

而肝癌症狀其實和一般肝病的分別不大，很難區分。例如病人通常會覺得上腹不舒服、上腹脹痛。如果腫瘤比較大，甚至會摸到上腹有硬塊。另外嚴重一點的病人，會開始食慾不振、消瘦、體重下降；或者有黃疸的情況，即小便偏黃、眼白和皮膚變黃色。

肝癌種類及死亡率

肝癌簡單可分為2個類別，第一是原發性肝癌，意思是肝臟自身細胞長出腫瘤，另一類就是膽管細胞長出的肝癌。第二就是繼發性肝癌，意思是一些擴散的癌症。因肝本身是很多血液回流經過的地方，很多其他器官例如婦科的癌症或腸癌之類，許多時容易擴散到肝臟。

根據香港2021至2022年數據，肝癌平均一年新症患者大概有1700多人，是香港排行第五位最多患者的癌症，在全部癌症新症中挨近5%左右。死亡率來講，一年平均有1400個病人會死於肝癌，以人口計算，平均一萬個男士有大約3個，或每一萬個女士有1個左右，死亡原因是由肝癌導致。

預防方法

張醫生提醒大家，首先要留意運動和飲食控制。例如少吃脂肪；或吃低糖食物，減少脂肪肝和糖尿病情況。如果本身有糖尿病或者脂肪肝、肥胖的病人，要控制體重管理，可以改善肝臟健康。

其次，不要吃已經變壞或發霉的食物，因當中可能存在一些毒素例如黃曲霉毒素。這類毒素如果吃下肚，都可以誘發急性肝炎；或長期服用，可以導致肝硬化或增加肝癌風險。

另外，如果本身有乙型肝炎或丙型肝炎的病人，要儘早求醫，看看肝炎的病情是不是活躍，是否需要用藥控制；還要定期檢查肝臟血液或超聲波，觀察肝炎的病情。

如果沒有肝炎問題，亦建議注射乙型肝炎預防針：「現在市面上有甲型和乙型的預防針，可以幫助大家預防一些肝炎的病毒感染」。

腸胃及肝臟科專科醫生張世華。

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