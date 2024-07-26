巴黎奧運丨方力申與網民互動　寬闊奧運傳媒村VS蚊型酒店房2揀1

▲ 身在巴黎準備採訪奧運會的方力申與網民互動。

【巴黎奧運/奧運會/方力申/港隊/香港運動員】巴黎奧運將於香港時間7月27日深夜1點半開幕，TVB派出（小方）、黃翠如、何振然、莊琬晴往巴黎採訪，他們早已抵達當地準備拍攝工作，4人亦連日來亦不斷在個人社交平台與網民分享當地點滴。

當中，小方在昨晚（7月25日）於個人社交平台先上載兩張單人床的酒店房間照片，留言表示自己並非住在傳媒村，因傳媒村沒冷氣。他續指，雖然所住酒店房間偏細，但勝在設備齊全。

之後，小方分享傳媒村房間及客廳相片，寫道：「一廳、兩睡房、一廁所、一廚房、大露台、冇冷氣」，他更在網上發起投票，由網民選項是A「酒店房超細有冷氣」及B「傳媒村地方大冇冷氣有風扇」，結果網民幾近一面倒選擇A，認為寧願住細一些也要有冷氣。

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