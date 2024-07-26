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台灣親子遊丨台南直擊台版小羅浮宮 快閃睇拉斐爾梵谷珍藏展

親子好去處

撰文： 馮柏偉

發布時間： 49 分鐘前

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台南的景台灣史前文化博物館－南科分館，以玄武岩為主要材料，入口的方型管道像「時空隧道」，走入去也是極佳的打卡位。（攝影:馮柏偉)

暑假開鑼，家長又要頭痕安排子女節目。玩快閃不如去轉台南，那裏有不少寓旅遊於學習的場所，譬如可直擊「考古現場」的台灣史前文化博物館，亦有仿如置身凡爾賽宮的奇美博物館，館內正有「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，實行以學養沉浸，過一個具意義的暑假。

台灣無論博物館或美術館，都揉合不少親子元素，或贈以小冊子作淺白講解，或安排工作坊互動，趣味盎然。位於台南科學園區裡的台灣史前文化博物館－南科分館（下簡稱南科考古館）是最佳的親子景點，於2019年底開幕，可能離市中心較遠，港人所知不多。

門口有這組裝置藝術，以為是外星人？其實是源自約1,500年前的蔦松文化人像，結合了藝術家的創意而完成的「杏鮑菇人」。（攝影:馮柏偉)

館的開設也有段故︰話說當時開發台南科學園區時，就在這區域中找到高達58處的考古遺址，遺址中埋藏著最早距今約5,000年的史前文化，最晚則約300多年前明清時代文物，極具考古價值，故在此成立此南科考古館。

人骨整理「考古現場」

南科考古館由台灣著名建築師姚仁喜設計，為地下1層、地上4層的建築，以劈裂面玄武岩為主要立面材料，粗獷而帶沉穩，層層堆疊的石板線條，像是各文明時代的記憶被埋藏在地底。入口有條斷截形的方型岩櫃，寓意「時空隧道」，也是極佳的打卡位，兒童館則以玻璃帷幕為主要外觀，外形獨特。

不同的斷層發掘出來的文化，如牛稠子文化、大湖文化、蔦松文化、西拉雅文化器等，也以模型呈現當時的生活面。（攝影:馮柏偉)

館中的常設展，有南科地區自新石器時代以來5,000年歷史淵源，由台灣本地發掘出來的大坌坑文化、牛稠子文化、大湖文化、蔦松文化、西拉雅文化器物，穿越6,000年歷史，當中更有珍貴古物，如薄如紙張的貝刀、雕工精緻的鹿角刀柄與骨骰等，兼有模型和投影裝置說明，生動又具吸引力。

除了展示挖掘古物、整理的流程，我認為館中最大的賣點，是可以透過窗戶直擊真正的考古專家工作的情況，如為葬具、人骨作拍攝記錄，每天還有兩段與他們Q&A的環節，譬如講解人骨整理術等，彷彿讓觀眾走入考古現場，噱頭十足。

台灣史前文化博物館－南科考古館

地址：台南市新市區南科三路10號

電話：+886-6-5050905

營業時間：9am至5pm，周一休館

門票：全票80新台幣/20港元，學生優待票50新台幣/12港元

網址︰www.nmp.gov.tw/

奇美博物館  台版小羅浮宮

除了南科考古館，去開台南不能錯過著名的奇美博物館。它由奇美集團創辦人許文龍建立，他去年才以95歲的高齡過身，其畢生收藏極為龐雜，後成立此博物館圓夢，他本身在台灣早已是一則傳奇。

博物館時有不同展覽，如即日至9月份是「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，此展去年在香港故宮文化博物館展出，但不同的，是台灣站以年代時序劃分，如「歐洲文藝復興：人文的甦醒」、「巴洛克繪畫：從王室到平民」、「浪漫主義：探索與創造」以至「印象派：光線與色彩」，從中也可側觀歐洲風物畫的發展，在香港錯過了的，不妨到台南補看。

台南的奇美博物館有歐式庭院、復刻法國凡爾賽宮阿波羅噴泉和?林帕斯橋，給人秒飛歐洲的錯覺。（攝影:馮柏偉)

展出的作品共52件，包括波提切利、拉斐爾、提香、卡拉瓦喬、林布蘭、哥雅、透納、塞尚、莫內、雷諾瓦、高更、梵谷的作品，當中拉斐爾的 《母子與施洗者約翰》，採取文藝復興盛期的金字塔三角形構圖，結合了聖母瑪利亞、聖子耶穌與施洗者約翰，一貫拉斐爾柔和的畫風，為展中的亮點。

拉斐爾的 《母子與施洗者約翰》，是英國國家藝廊珍藏展的重點展品之一。（攝影:馮柏偉)

另外，奇美博物館佈局仿如羅浮宮和凡爾賽宮(戶外噴水池)，展品方面以西洋藝術、樂器、兵器、動物標本以及化石為主，另有《承先啟後︰羅丹與他的藝術圈》常設展，總計展出約四千多件收藏，花大半天時間遊覽極為值得。

陽光從奇美博物館的中庭灑落，配以古雅的雕像真有羅浮宮的藝術氛圍。

奇美博物館

地址︰台南市仁德區文華路二段66號

電話︰+866-6-2660808

開館時間︰ 930am至530pm，周三休館

門票︰全票200新台幣/50港元，兒童優惠票150新台幣/35港元

 河樂廣場  親子嬉水池 

時值暑天，在台南市中心也一個免費玩水景點「河樂廣場」，也是親子消暑的好去。這區的前身是中國城(曾是台南重要的商圈)，拆除改建完成後，留下些許的斷垣樑柱，搭配水池以及綠葉，已是資源增值的景點。

河樂廣場

河樂廣場由由荷蘭MVRDV建築團隊、及台灣的都市里人規劃設計、李麗如建築師共同操刀，將之設計為下凹式的潟湖造景的親水公園，另外在廣場西側設有文史陳列區，周邊更提供了舒適的長廊讓遊客們停留，充滿城市綠洲feel！

河樂廣場

地址：台南市中西區中正路343-20號

開放時間：9am至10pm 周二公休

門票：免費

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