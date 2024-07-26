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巴黎奧運｜11歲滑板新星成今屆最年輕選手　鄭好好目標爭入16強到巴黎最想做1事

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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鄭好好巴黎奧運目標爭入前16強。

【巴黎奧運/港隊/中國隊/滑板/鄭好好/最年輕選手/奧運】巴黎奧運於香港時間周六（26日）深夜揭幕，中國體育代表團迎來最年輕的奧運選手，年僅11歲的鄭好好將會出戰滑板賽。她7歲半開始學習滑板技巧，並在9歲時成為第十四屆全運會滑板項目中，年齡最小的選手。今年6月，在布達佩斯舉行的巴黎奧運會資格系列賽滑板項目女子碗池比賽中，鄭好好「壓哨」獲得了參加巴黎奧運會的資格。她坦言今次是夢想成真，不過這個女生，去到巴黎最想做，竟然是要幫媽媽買份禮物。

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巴黎奧運中國體育代表團選手鄭好好7歲開始接觸滑板後產生濃厚興趣，她的媽媽，在鄭好好小時候給她嘗試琴棋書畫等各類興趣班，但她並不太喜歡這些。直到有一天，好好的媽媽在網上看到小孩玩滑板的視頻後，於是買了一個滑板送給鄭好好。鄭好好第一次玩滑板時的表現就與普通女孩不同，

我是一個比較大膽的女孩子，不怕摔，第一次玩滑板就覺得很新奇、很好玩。

起初，她只是把滑板當作一種興趣愛好來玩耍。然而，第二年，廣東省滑板隊教練衛乃章偶然發現了鄭好好的潛力，於是將她引入了惠州市滑板隊。

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巴黎奧運︱領隊讚鄭好好專注力特別強

衛乃章領隊對她有這樣的評價：

這個小朋友，她的特徵在哪？專注力特別強，也不怕累。

鄭好好在9歲時第一次參加全國大賽，她坦言「當時不緊張，就是覺得挺好玩的。」早前她出戰奧運接受訪問時提到，「從小開始滑板，我的夢想就是參加奧運會。」現在，她的夢想實現了。

鄭好好生長在廣東的惠州，於市內的金山湖小學讀書，在出征巴黎之前的7月5日，她參加了畢業典禮，並在典禮上作為該校六年級畢業生代表發表了演講，老師和同學們都為她加油打氣。

鄭好好才剛剛小學畢業。(微博圖片)

巴黎奧運︱目標是爭取進入前16強

對於這次奧運會，鄭好好希望在比賽時展現出最佳動作，目標是爭取進入前16強。

只要能夠發揮出我所學的技巧，就不會有任何遺憾了。

但是去巴黎還有一個更重要的任務，她說：「去巴黎幫媽媽買禮物。」

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