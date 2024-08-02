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飲食健康｜53歲男子體檢數字全紅　醫生教吃這種魚2個月激減22磅

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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53歲男子體檢數字全紅，醫生教吃一種魚，2個月即激減22磅。

【肥胖／體檢／減肥】健康飲食可為身體帶來極大轉變！台灣一名53歲男子體重高達89.3公斤（約196磅），BMI數值達肥胖程度，體檢報告極不理想，被建議節食減肥。由於過去習慣大魚大肉，男子難忍清淡飲食、經常感到飢餓難受。醫生遂建議患者多吃1種食物，最終2個月後成功激減逾10公斤（約22磅）。

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【第3號癌症殺手】肝癌年殺1400名港人　醫生列9大症狀示警：1種食物勿吃

台灣家醫科醫生魏士航日前於健康節目「健康好生活」分享上述案例，稱該名男子體重高達89.3公斤（約196磅）、身體質量指數（BMI）達31.5，身體檢查「滿是紅字」故到診所求醫。

魏士航醫生尊重男子意願，讓他透過「21比例」飲食調整、以控制體重，惟兩周後復診時，對方卻表示只吃葉菜類，令他經常感到飢餓難受。醫生見狀建議他多吃「虱目魚」，男子聽從醫囑，配合2個月後體重激降至78.8公斤（約173磅），成功減走逾10公斤（約22磅）肥肉。

相關內容：減肥大作戰｜網民票選10大有效減肥法 168斷食法只排第6：第1位人人都做到

虱目魚助減5大健康風險

魏士航醫生解釋指，虱目魚富含Omega-3脂肪酸，是一種優質的多元不飽和脂肪酸，與人體多種荷爾蒙、神經髓鞘的原料，亦與新陳代謝息息相關，這種脂肪酸可有助降底以下5大健康風險，益處良多：

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醫生解釋，有研究指出，抑鬱症患者體內多缺乏Omega-3，補充足夠Omega-3有助降低或改善抑鬱症情況，而Omega-3中所含的EPA，更具有強力抗發炎效果，可減少發炎物質的產生，有助抑制引發凝血作用的「花生四烯酸」傳遞訊息，減少血管收縮，控制血壓。除此之外，Omega-3同樣有助改善血小板聚集能力、減少血小板黏性，降低血管形成血塊風險。

哈佛證「組合飲食法」有效降膽固醇

哈佛大學將「組合飲食法」稱作最佳投資組合飲食，表示該飲食法是一種以植物為主的飲食組合，含有較低的飽和脂肪和膽固醇。持續進行該飲食法，就能有效降低血液中俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白膽固醇。

哈佛博士李建璋在YouTube影片中解釋，「組合飲食法」包含以下4類食物：

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