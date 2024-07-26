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食物中毒｜13名內地團客現嘔吐腹瀉病徵　全部人曾在土瓜灣金港薈用膳

社會

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

（彭大偉攝）

兩個來自內地旅行團疑於土瓜灣一間餐廳用膳後，共有13人出現腹痛、噁心、嘔吐和腹瀉等病徵，全部受影響人士於澳門求醫，均無需入院，情況穩定。旅監局稱，已提醒相關旅行代理商及接待內地入境旅行團的餐廳提高警覺，確保食物及環境衞生，並提醒旅客注意個人、食物及環境衞生，以保障安全。

旅遊業監管局指，昨日(25日)接獲衞生署衞生防護中心就調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案的查詢，指根據衞生防護中心的公布，兩宗個案共13人受影響。首宗個案涉及5男3女，他們7月22日於土瓜灣一間餐廳午膳，約14小時後出現腹痛、噁心、嘔吐和腹瀉等病徵。另一宗個案涉及兩男三女，他們同日於同一餐廳午膳，約9小時後出現類似病徵。全部受影響人士已於澳門求醫，均無需入院，情況穩定。

旅監局稱，首宗個案的受影響人士來自一個於7月21日從江蘇到港的24人旅行團。該旅行團於7月22日中午於金港薈用膳，隨後於當日下午按行程安排轉抵澳門，晚餐於澳門進行。受影響人士於7月23日早上陸續向隨團領隊報稱不適，由隨團領隊即時陪同他們於澳門求診。其餘同團團友未有出現類似病徵。

另一宗個案的受影響人士來自一個於7月21日從山東訪港的31人旅行團。該旅行團於7月21日中午及晚上於金港薈用膳，隨後於翌日（7月22日）下午按行程安排轉抵澳門，晚餐於澳門進行。受影響人士於7月23日早上陸續向隨團領隊報稱不適，隨團領隊即時陪同他們於澳門求診。其餘同團團友未有出現類似病徵。

旅監局補充，於2024年7月21及22日分別有36及33個內地入境旅行團曾於金港薈用膳，兩日於該處用膳的旅客分別有1138及968人。局方已通過負責該69個旅行團的所有相關旅行代理商確認，除上述兩宗個案的13人外，其餘所有同團及其他旅行團的團友均未有出現類似病徵。

旅監局指，已將上述資料提供予衛生防護中心及食安中心作參考。局方知悉衛生防護中心及食安中心正就有關事件進行調查，會繼續與他們保持聯繫。旅監局已提醒相關旅行代理商及接待內地入境旅行團的餐廳經營者提高警覺，確保食物及環境衞生，並提醒旅客注意個人、食物及環境衞生，以保障安全。

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