  • 30°C
香港時間 : 2024726日 (五) 20:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

當年童星丨《陀槍師姐》關詠荷「兒子」近況曝光　「家樂仔」移民美國生活

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《陀槍師姐》系列演朱素娥兒子的家樂仔已經大個仔。

電視劇不時有十分精靈小童星出現，而且演技隨時不比成年人演員差，當中大家還記得小童星「家樂仔」？即TVB經典劇《陀槍師姐》系列內朱素娥（關詠荷飾）兒子家樂仔。

近日，有網民於小紅書以「TVB《陀槍師姐》裡的小家樂你還記得嗎」為題發帖文，並且分享多張「小家樂」過往嘅劇照以及近照。

新聞女王丨王敏奕演記者新丁有驚喜　Venus童星出身赴美進修追演員夢

點擊圖片放大
+14
+13

「家樂仔」丁力移民美國

其實家樂仔真名是丁力，在7歲便開始拍劇，曾演出《真情》、《闔府統請》、《廉政行動組》、《陀槍師姐》、《無頭東宮》及《戇夫成龍》等劇集，觀眾對他最深刻演出應是家樂仔此角色。不過，他當年踏入青春期後沒有再幕前演出，據悉他隨父母移民到美國生活。

現已長大的他，笑容與以前沒太大改變，網民紛紛力讚：「還是那麼可愛」、「笑起來還是很小時候的感覺」、「沒什麼大的變化，還蠻帥的」、「家樂仔真的好可愛！白白胖胖的！在我眼裡，是tvb最好看的小男孩」等。

最新影片推介：

專題影片
李駿傑讀書時被標籤「乸型」而落淚　Jeremy走過低沉期成就強大心臟

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【AKB48】冼迪琦在網上突然宣布離隊盼有突破　童星出星曾演馬國明養女
11:11 2023/06/12
【AKB48】冼迪琦在網上突然宣布離隊盼有突破　童星出星曾演馬國明養女
【奇蹟小店】童星黃寶龍接手二手書店　回憶拍《大時代》與劉松仁鄭少秋合作點滴
18:30 2023/08/16
【奇蹟小店】童星黃寶龍接手二手書店　回憶拍《大時代》與劉松仁鄭少秋合作點滴
【童年回憶】80年代TVB童星近況曝光　「招積仔」徐國強親回應：話咁快就幾十年
12:34 2023/10/17
【童年回憶】80年代TVB童星近況曝光　「招積仔」徐國強親回應：話咁快就幾十年
新聞女王丨王敏奕演記者新丁有驚喜　Venus童星出身赴美進修追演員夢
12:21 2023/11/24
新聞女王丨王敏奕演記者新丁有驚喜　Venus童星出身赴美進修追演員夢

你可能感興趣

【AKB48】冼迪琦在網上突然宣布離隊盼有突破　童星出星曾演馬國明養女
11:11 2023/06/12
【AKB48】冼迪琦在網上突然宣布離隊盼有突破　童星出星曾演馬國明養女
【奇蹟小店】童星黃寶龍接手二手書店　回憶拍《大時代》與劉松仁鄭少秋合作點滴
18:30 2023/08/16
【奇蹟小店】童星黃寶龍接手二手書店　回憶拍《大時代》與劉松仁鄭少秋合作點滴
【童年回憶】80年代TVB童星近況曝光　「招積仔」徐國強親回應：話咁快就幾十年
12:34 2023/10/17
【童年回憶】80年代TVB童星近況曝光　「招積仔」徐國強親回應：話咁快就幾十年
關詠荷 娛樂人物職業 演員 網絡熱話 小紅書 TVB 電視劇

最高瀏覽

鮮魚行前校長｜拯救名校垃圾學生成會計師　梁紀昌金句鼓勵：我最自豪助基層學生成材
鮮魚行前校長｜拯救名校垃圾學生成會計師　梁紀昌金句鼓勵：我最自豪助基層學生成材
歌神張學友因病宣布取消3場演唱會　寫信向歌迷道全面公開病情
歌神張學友因病宣布取消3場演唱會　寫信向歌迷道全面公開病情
靚媽精明眼｜香港迪士尼樂園門票買一送一優惠　人均$440起玩轉暑假/萬聖節/聖誕節
靚媽精明眼｜香港迪士尼樂園門票買一送一優惠　人均$440起玩轉暑假/萬聖節/聖誕節
藥物百科｜胃藥要點揀？藥劑師拆解3大常見迷思　3類胃藥成分及對應症狀一覽
藥物百科｜胃藥要點揀？藥劑師拆解3大常見迷思　3類胃藥成分及對應症狀一覽
著數攻略｜滙豐ｘ麥當勞　周五免費派1萬個巨無霸
著數攻略｜滙豐ｘ麥當勞　周五免費派1萬個巨無霸