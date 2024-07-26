當年童星丨《陀槍師姐》關詠荷「兒子」近況曝光　「家樂仔」移民美國生活

▲ 《陀槍師姐》系列演朱素娥兒子的家樂仔已經大個仔。

電視劇不時有十分精靈小童星出現，而且演技隨時不比成年人演員差，當中大家還記得小童星「家樂仔」？即TVB經典劇《陀槍師姐》系列內朱素娥（關詠荷飾）兒子家樂仔。

近日，有網民於小紅書以「TVB《陀槍師姐》裡的小家樂你還記得嗎」為題發帖文，並且分享多張「小家樂」過往嘅劇照以及近照。

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「家樂仔」丁力移民美國

其實家樂仔真名是丁力，在7歲便開始拍劇，曾演出《真情》、《闔府統請》、《廉政行動組》、《陀槍師姐》、《無頭東宮》及《戇夫成龍》等劇集，觀眾對他最深刻演出應是家樂仔此角色。不過，他當年踏入青春期後沒有再幕前演出，據悉他隨父母移民到美國生活。

現已長大的他，笑容與以前沒太大改變，網民紛紛力讚：「還是那麼可愛」、「笑起來還是很小時候的感覺」、「沒什麼大的變化，還蠻帥的」、「家樂仔真的好可愛！白白胖胖的！在我眼裡，是tvb最好看的小男孩」等。

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