Staycation｜兩酒店推夏日親子活動住宿套餐　盡情放電享家庭樂

▲ 香港數碼港艾美酒店全新「活力夏日」親子主題推廣活動，包括3款夏日住宿套餐。（相片來源：香港數碼港艾美酒店）

學生放暑假尚有一個多月，無論是否計劃外遊，餘下的日子不妨考慮留港消費，因為香港不少酒店都在暑假期間推出家庭入住優惠，毋須舟車勞動，有得住有得食有得玩，大人細路度過開心假期。

香港數碼港艾美酒店 活力夏日親子假期

香港數碼港艾美酒店推出一系列「活力夏日」全新親子主題推廣活動，包括3款夏日住宿套餐、豐盛滋味的美食推廣及兒童餐單，以及一系列充滿樂趣的限定兒童工作坊，讓客人盡情陶醉繽紛夏日假期。

▲ 酒店客房布置也迎合朋友喜好。（相片來源：香港數碼港艾美酒店）

雙倍「童」樂家庭住宿計劃

住宿計劃包括最多兩位成人及兩位 12 歲以下兒童入住相連家庭客房住宿一晚、翌日於Southside Bistro餐廳享用自助早餐、每晚$500餐飲消費額、房內兒童主題帳篷佈置和兒童迎賓禮物。

▲ 香港數碼港艾美酒店全新「活力夏日」親子主題推廣活動，包括3款夏日住宿套餐。（相片來源：香港數碼港艾美酒店）

房價：每房每晚由$3,380+10% 起

推廣碼：ZE2

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香港W酒店夏日繽FUN活動

夏日是個享受戶外健身活動的時機，與家人一起享受健康的生活。香港Ｗ酒店推出一系列夏日健身家庭樂套餐，一家大小一同於天際美景下感受運動的樂趣。

▲ 香港Ｗ酒店推出夏日健身家庭樂套餐，一家大小一同於天際美景下感受運動樂趣。（相片來源：香港Ｗ酒店）

天際泳池全家通（$1,800）

免費使用全港最高戶外恒溫天際泳池WET一次，包括兩位成人及最多兩位兒童（16嵗及以下）；享用香檳兩杯及鮮榨果汁兩杯，於76樓海景泳池盡享寫意時光；bliss水療中心$1,000護理禮券。

天際瑜伽全家樂（$1,998）

60分鐘瑜伽課程一次，包括兩位成人及最多兩位兒童（16嵗及以下） ；享用香檳兩杯及鮮榨果汁兩杯 ；bliss水療中心$1,000護理禮券。

▲ 香港Ｗ酒店八月每個周六，參加者可於KITCHEN的手工披薩工作坊製作自己喜歡的披薩口味。（相片來源：香港Ｗ酒店）

天際游泳/拳擊兒童課程（$1,998）

60分鐘兒童游泳課程或拳擊課程一次，包括最多兩位兒童（16嵗及以下） ；享用香檳兩杯及鮮榨果汁兩杯；bliss水療中心$1,000護理禮券 。

預訂及查詢：3717 2797

「館你好好玩」客房套餐

入住W酒店好好放鬆，再憑套餐門票遊覽M+，親子藝術共賞。再到附近藝術公園的草地好好放電，打開香港W酒店限量版扭扭樂野餐墊，與家人邊享受微風與海，邊盡情遊玩。

▲ 「館你好好玩」客房套餐，留港宅度假一樣玩得開心。（相片來源：香港Ｗ酒店）



「館你好好玩」 客房套餐包括：

＊KITCHEN餐廳自助早餐兩位

＊M+博物館門票兩張

＊香港酒店限量版野餐墊

＊bliss水療中心$500禮券一張

▲ 香港W酒店扭扭樂野餐墊，與親友到戶外一邊享受休閒時光，一邊投入經典遊戲，樂趣加倍。（相片來源：香港Ｗ酒店）

預訂及查詢： 852 3712 2992