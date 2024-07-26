商台節目｜903《早霸王》於8月5日完結？　森美開腔回應透露有秘密

▲ 最近傳出《早霸王》將於8月5日完結，森美在今日（7月26日）開咪時有親自回應！

聽電台是不少人的習慣，由森美、小儀、梁嘉琪主持的商台叱咤903節目《早霸王》深受歡迎，當中有告白環節「掛住邊個」更不時成為熱話。不過，最近就傳出《早霸王》將於8月5日與聽眾「講bye bye」！

就此，森美在今日（7月26日）開咪時有親自回應！

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森美回應傳聞

森美強調《早霸王》會繼續做，只是有半小時會撥予其他節目，他說：「至於半個鐘頭邊個做？就唔喺度講，因為其他嘢都仲係秘密，我只能將知咁多講咁多啦。因為啲人係咁問我，我又唔想唔講。我而家講嘅嘢全部都係事實嚟嘅，我係今朝先話到俾大家聽，我只能講到咁多，如果唔係我真係俾人炒㗎啦！」

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