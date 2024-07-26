  • 30°C
香港時間 : 2024726日 (五) 20:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

商台節目｜903《早霸王》於8月5日完結？　森美開腔回應透露有秘密

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

最近傳出《早霸王》將於8月5日完結，森美在今日（7月26日）開咪時有親自回應！

聽電台是不少人的習慣，由森美、小儀、梁嘉琪主持的商台叱咤903節目《早霸王》深受歡迎，當中有告白環節「掛住邊個」更不時成為熱話。不過，最近就傳出《早霸王》將於8月5日與聽眾「講bye bye」！

就此，森美在今日（7月26日）開咪時有親自回應！

森美索妻丨陳雅嫻名校畢業+童身出身　森美與老婆相知相愛29載：太太愛我多於愛自己

森美回應傳聞

森美強調《早霸王》會繼續做，只是有半小時會撥予其他節目，他說：「至於半個鐘頭邊個做？就唔喺度講，因為其他嘢都仲係秘密，我只能將知咁多講咁多啦。因為啲人係咁問我，我又唔想唔講。我而家講嘅嘢全部都係事實嚟嘅，我係今朝先話到俾大家聽，我只能講到咁多，如果唔係我真係俾人炒㗎啦！」

點擊圖片放大
+6
+5

最新影片推介：

專題影片
李駿傑讀書時被標籤「乸型」而落淚　Jeremy走過低沉期成就強大心臟

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

早霸王｜ 自稱前TVB車長爆一線男藝人劣行　森美大讚昔日拍檔陳豪好好人
16:07 2023/12/04
早霸王｜ 自稱前TVB車長爆一線男藝人劣行　森美大讚昔日拍檔陳豪好好人
森美遊日拖老婆銀杏樹下慢步放閃　對太太一見鍾情結婚23年勁恩愛
14:48 2023/12/10
森美遊日拖老婆銀杏樹下慢步放閃　對太太一見鍾情結婚23年勁恩愛
早霸王丨梁嘉琪自爆被前輩撩上酒店房　森美：我覺得佢唔係睇中你美色
17:20 2024/03/02
早霸王丨梁嘉琪自爆被前輩撩上酒店房　森美：我覺得佢唔係睇中你美色
森美索妻丨陳雅嫻名校畢業+童身出身　森美與老婆相知相愛29載：太太愛我多於愛自己
18:11 2024/07/08
森美索妻丨陳雅嫻名校畢業+童身出身　森美與老婆相知相愛29載：太太愛我多於愛自己

你可能感興趣

早霸王｜ 自稱前TVB車長爆一線男藝人劣行　森美大讚昔日拍檔陳豪好好人
16:07 2023/12/04
早霸王｜ 自稱前TVB車長爆一線男藝人劣行　森美大讚昔日拍檔陳豪好好人
森美遊日拖老婆銀杏樹下慢步放閃　對太太一見鍾情結婚23年勁恩愛
14:48 2023/12/10
森美遊日拖老婆銀杏樹下慢步放閃　對太太一見鍾情結婚23年勁恩愛
早霸王丨梁嘉琪自爆被前輩撩上酒店房　森美：我覺得佢唔係睇中你美色
17:20 2024/03/02
早霸王丨梁嘉琪自爆被前輩撩上酒店房　森美：我覺得佢唔係睇中你美色
森美 阮小儀 梁嘉琪 DJ 商業電台 網絡熱話 娛樂行業

最高瀏覽

鮮魚行前校長｜拯救名校垃圾學生成會計師　梁紀昌金句鼓勵：我最自豪助基層學生成材
鮮魚行前校長｜拯救名校垃圾學生成會計師　梁紀昌金句鼓勵：我最自豪助基層學生成材
歌神張學友因病宣布取消3場演唱會　寫信向歌迷道全面公開病情
歌神張學友因病宣布取消3場演唱會　寫信向歌迷道全面公開病情
靚媽精明眼｜香港迪士尼樂園門票買一送一優惠　人均$440起玩轉暑假/萬聖節/聖誕節
靚媽精明眼｜香港迪士尼樂園門票買一送一優惠　人均$440起玩轉暑假/萬聖節/聖誕節
藥物百科｜胃藥要點揀？藥劑師拆解3大常見迷思　3類胃藥成分及對應症狀一覽
藥物百科｜胃藥要點揀？藥劑師拆解3大常見迷思　3類胃藥成分及對應症狀一覽
著數攻略｜滙豐ｘ麥當勞　周五免費派1萬個巨無霸
著數攻略｜滙豐ｘ麥當勞　周五免費派1萬個巨無霸