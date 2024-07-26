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周末好去處｜AIA 友邦好生活節中環海濱舉行　92歲胡楓擔任健康大使

親子好去處

發布時間： 2 小時前

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熱門 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

修哥跟好友及家人出席「AIA 友邦好生活節」

友邦香港 (AIA) 全新品牌活動平台「再想健康」（Rethink Healthy），鼓勵大眾改變看待健康的固有想法，在線上、線下、維港兩岸帶來多元化健康好生活體驗。

打響頭炮為AIA「再想健康」領航KOL ── 年屆 92歲、剛榮獲銅紫荊星章、老當益壯的真「90後」藝人胡楓（修哥），為 AIA 獻出「第一次」，第一次夥拍 11 歲曾孫 Herbert 組成跨越 81 年的 cross-generation 好拍檔，第一次拍攝社交媒體短片分享健康心得，喚醒大眾一同「再想健康」，一同實踐「健康長久好生活」！

修哥第一次與保險品牌合作拍攝社交媒體短片，以身作則及以個人健康之道－透過飲食、運動、個人習慣角度感染大眾一同「再想健康」，亦是第一次孖曾孫合體拍片。

「再想健康」第二浪「AIA 友邦好生活節」，於7月27日至8月4日在中環海濱AIA Vitality公園登場！修哥今日出席活動支持，曾孫仔更一同現身全家福合照。

活動免費開放予公眾，設有多項健康體驗及合家歡活動，包括 Ninja Challenge、戶外 Video Game、摩天輪天空之鏡影相打卡位、Chill Zone 慢活空間、不同主題的趣味工作坊（足球訓練、非洲鼓）等，入場人士可以邊玩邊為個人健康打造全新定義。而適逢國際運動賽事旋即舉行，大眾亦可在場內大螢幕前齊撐港隊，為運動員打氣加油！

愈忙愈醒神的修哥表示要平衡作息時間，有充足睡眠固然重要，工作時多跟不同人交流，心情更好，頭腦轉數亦更快，人就自然更健康！

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