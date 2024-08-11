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Hermès綁袋教學｜Hermès Twilly垂吊式蝴蝶結綁法已OUT？　名店老闆教1新興綁袋法

休閒消費

撰文： 李綉珊

發布時間： 12 分鐘前

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熱門 全紅嬋 鄭中基 何詩蓓 巴黎奧運 藥物百科 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

Hermès Twilly絲巾垂吊式蝴蝶結綁法已OUT？名店老闆教1新興綁袋法。

【靚媽精明眼/Hermès/愛馬仕/Picotin/Lindy/名牌手袋/F&F Luxury】Hermès Twilly絲巾除了圍在頸上或綁在頭上，也能為手袋錦上添花，只要巧妙扭動絲巾便能打造獨一無二尊屬的氣派。嫌垂吊式綁法太普及，又想知道更多Hermès絲巾新興綁法？即睇名店F&F Luxury老闆Frankie示範1新招，隨時可以拆出配搭不同手袋。

Hermès有很多不同尺寸的絲巾，而女士們就最愛用幼身長形的Twilly絲巾來綁手袋。當中這3款綁法，Frankie賦予了相當優美的譯名︰Grandiose Glamour翩翩起舞（垂吊式）、Opulant Elegance窈窕淑女（Bow tie蝴蝶結式）、Refined Grace比翼雙飛（繞手挽式）都是這幾年最流行亦是非常可愛的綁法，而垂吊式綁法大多數綁在Lindy手袋，另外兩款則綁在Picotin手袋。

最新影片︰

湊得輕鬆啲
IB狀元｜父母放棄補習催谷還快樂童年　耀中IB女狀元憑1個獎逆轉讀書路

今次，他推介了這款新興Bow tie蝴蝶結式綁法，綁法簡單，完成蝴蝶結後可輕易拆除，亦不需要重頭綁上，因為蝴蝶結已固定好，只需拉下絲巾便可拆出來，方便配搭其他袋款。

垂吊綁法比較傳統，而且已流行多年比較普及。

Hermès Twilly綁袋教學

Frankie示範如何用Twilly綁新興蝴蝶結！

Step1. 以絲巾的角位作為對摺點，先短後長對摺兩次，叠出蝴蝶圈。

Step2. 把特別長的絲巾繞過對摺位的中間點兩次打成結。

Step3. 修飾蝴蝶結形態。

Step4. 利用特別長的絲巾位圈過手袋扣，拉出絲巾回到蝴蝶結拉緊便可。

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F & F Luxury

地址：奧海城2期1樓128E號鋪

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