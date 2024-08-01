深圳親子遊｜2024深圳10大暑假玩樂優惠　親餵動物$64起+最大滑雪場$106起

▲ 悠長暑假，家長們當然要帶同小朋友北上盡情放電，即睇十大深圳玩樂優惠推介！

【北上攻略/暑期活動/親子好去處/深圳好去處/深圳親子遊/深圳玩樂優惠】悠長暑假，除了留港玩樂之外，家長們當然要帶同小朋友北上盡情放電！KKday推出了十大深圳玩樂優惠，有動物園、滑雪、室內遊樂場等，總有一個啱你小朋友玩！

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深圳玩樂優惠2024｜1.《宇宙迷航》兒童遊樂場

《宇宙迷航》兒童遊樂場位於深圳觀瀾湖新城 MH Mall 內的兒童遊樂場，票價低至平均HK$34.5/位！場內設施達2至3層高，使人置身於外太空和UFO飛船的感覺，除了巨型波波池外，還有以迷宮陣設計的大型玩樂設施，包括彈床區、旋轉滑梯、障礙區、超長滑梯等，以及多個難度不一的障礙區等不同設施，鍛煉小朋友的肌肉和體力！

深圳觀瀾湖新城MH Mall中庭

營業時間：上午10時至晚上9時

地址：中國廣東省深圳市龍華區高爾夫大道8號

【低至82折優惠】

2人親子票：HK$78/1大1小，平均HK$39/位（原價HK$96/1大1小）

【低至36折優惠】

4人親子票：HK$138/2大2小，平均HK$34.5/位（原價HK$384/2大2小）

*平日星期一至五任玩，國內公眾假期及週末為50分鐘

*設施使用對象為11歲或以下

使用日期：即日起至2024年10月6日

【預訂按此】

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深圳玩樂優惠2024｜2. 深圳meland club兒童遊樂場

meland聯合國際優秀的創意設計團隊，打造Mini City模擬城市、Maze 超級迷宮、Hi Ball球池區、X-sport運動挑戰區、卡通動漫區、特色育學活動以及meland café親子餐廳在內的全場景親子沉浸式互動體驗，票價低至平均HK$129/位！

深圳meland club兒童遊樂場｜南山萬象天地店

營業時間：星期一上午10時晚上6時，星期二至日上午10時晚上9時

地址：廣東省深圳市南山區粵海街道大沖社區深南大道9668號萬象天地 F3

深圳meland club兒童遊樂場｜龍華壹方天地店

營業時間：星期一休息，星期二至日上午10時晚上9時

地址：深圳市龍華區龍華大道3639號環智中心C座壹方天地C區 L2-023C 商鋪

深圳meland club兒童遊樂場｜深業上城店

營業時間：星期一上午10時晚上6時，星期二至日上午10時晚上9時

地址：深圳市華富街道蓮科路輔路深業上城小鎮東廣場3樓T3001

【優惠價】

親子票：HK$258/1大1小，平均HK$129/位

成人票：HK$118/位

使用日期：即日起至2024年12月31日

【預訂按此】

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深圳玩樂優惠2024｜3. 深圳HOP-DX潮玩運動街區

HOP-DX潮玩運動街區首店成立於2023年9月，繽紛新奇的網紅造景加「輕運動」遊樂體驗設施，一經推出迅速成外中國當下潮玩打卡聖地，分為運動競技區、社交休閒區、電玩機械區、科技互動區、文創內容區組成5大主題玩區，是深圳 TOP級全時全齡潮玩娛樂地，包含台球、射擊，射箭，籃球、保齡球、高爾夫、滑輪、飛標等體感遊戲。場地擁有1.5萬平方米超大空間，超過100項運動新奇體驗與逾20個網紅打卡區，票價低至平均HK$107/位！

HOP-DX潮玩運動街區

營業時間：上午10時至晚上12時

地址：深圳市寶安區興華一路19號前海HOP天地B1-22號

【低至92折優惠】

單人票: HK$257/位（原價HK$279/位），再送CNY￥20餐飲券

*營業時間期間無限次入場

【優惠價】

兒童票: HK$171/位

*適用於12歲/150cm以下小童

*營業時間期間無限次入場

【低至94折優惠】

親子票: HK$365/1大1小，平均HK$182.5/位（原價HK$387），再送CNY￥20餐飲券

*適用於1位16歲以上成人及1位12歲/150cm以下小童

*營業時間期間無限次入場

【優惠價】

2.5小時親子票: HK$214/1大1小，平均HK$107/位

*適用於1位16歲以上成人及1位12歲/150cm以下小童

*入場後可在2.5小時內無限次出入閘機

使用日期：即日起至2024年9月3日

【預訂按此】

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深圳親子玩樂優惠2024｜4. 深圳奈爾寶家庭中心

奈爾寶家庭中心在深圳有多家分店，被譽為「Hermès級兒童樂園」，優惠票價低至平均HK$215.5/位！除了有一般的兒童設施如攀爬區、高空探險索道，在深圳卓悅店更有室內水上樂園，小朋友甚至能「體驗」各種有趣的職業，像是消防員、獸醫等，邊玩邊認識不同工種。另外，兒童樂園設有美育手工館，可以按當天時間表參加各式工作坊，如：戲劇遊戲、繪畫時間，歡樂律動、知識競答等，可以玩足一整天。

深圳奈爾寶家庭中心｜卓悅店

營業時間：星期二至日上午10時至9時

地址：深圳市福田區福田街道崗廈社區福華路348號卓悦中心1棟LA010L110

交通：福田口岸乘搭深圳地鐵10號線在崗廈北站（約20分鐘）/

乘搭高鐵至福田站，轉乘深圳地鐵11號線至崗廈北站（約19分鐘）

深圳奈爾寶家庭中心｜印力中心店

營業時間：星期二至日上午10時至9時

地址：深圳市福田區香蜜湖街道竹園社區農林路69號印力中心3層03-03

交通：於福田口岸乘搭深圳地鐵4號線至市民中心站，轉乘2號線至僑香站（約36分鐘）/

乘搭高鐵至福田站，轉乘深圳地鐵2號線至僑香站（約30分鐘）

深圳奈爾寶家庭中心｜海雅店

營業時間：星期二至日上午10時至9時

地址：深圳市寶安區建安一路99號海雅繽紛城F1-L1-001

交通：於福田口岸乘搭深圳地鐵4號線至會展中心站，轉乘1號線至桃園站，再轉乘12號線至新安公園（約36分鐘）/

乘搭高鐵至福田站，轉乘深圳地鐵11號線至南山站，轉乘12號線至新安公園（約46分鐘）

深圳奈爾寶家庭中心｜匯港店

營業時間：星期二至日上午10時至9時

地址：深圳太子路匯港購物中心（二期）L2-12b、13

交通：於福田口岸乘搭深圳地鐵10號線至崗廈北站，轉乘11號線至后海站，轉乘2號線至海上世界站（約49分鐘）/

乘搭高鐵至福田站，約14分鐘。再轉乘深圳地鐵11號線至后海站，轉乘2號線至海上世界站（約39分鐘）

【優惠價】

親子票：HK$429/1大1小，平均 HK$214.5/位

*可分開日期使用2次或同一日2組親子同時使用

*深圳4店通用：深圳卓悅店、深圳海雅店、深圳印力中心、深圳匯港店

使用日期：即日起至12月31日

【預訂按此】

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深圳玩樂優惠2024｜5. 深圳野生動物園

位於深圳西麗湖畔佔地超過60萬平方米，園內有超過300多種、近萬隻野生動物，包括中國一、二級受保護動物，如華南虎、金絲獄、東北虎、火烈鳥等，門票限定49折優惠低至HK$64/1大1小！有動物園自行繁殖的稀有獅虎獸，更有3大主題園區包括「食草動物區」，內有長頸鹿、斑馬、大象等，還有孔雀園及其他稀有動物的區域，場內可以即場購買飼料，與動物近距離接觸，「猛獸谷」內則有各類猛獸，老虎會在空中步道「大貓大道」上行走，獅子、黑熊等亦會現身，亦可以坐進投餵車直接駛入園區裡面，感受猛獸「擦身而過」的體驗。

「表演區」則設有4個表演場館，每日有固定的演出項目，如大型動物歌舞劇《百獸盛會》及潛水員與鯊魚在水中上演的《美人魚與鯊魚共舞》等。

深圳野生動物園

營業時間：星期一至五上午9時半至晚上6時（最後入園時間下午5時）

地址：深圳市南山區西麗湖路4065號

交通：落馬洲福田口岸過關後，乘搭深圳地鐵4號線至福民站，轉乘7號線至西麗湖站，全程約40分鐘／

乘搭高鐵至福田站，約14分鐘，再轉乘深圳地鐵11號線至車公廟站，轉乘7號線至西麗湖站，全程約41分鐘。

【低至49折優惠】

港澳居民特惠一日門票：HK$128/位（原價HK$259/位）

*每張成人門票可帶同一名1.2米以下的兒童

體驗日期：即日起至2024年9月1日

【預訂按此】

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深圳玩樂優惠2024｜6. 深圳最大滑雪場

卡魯冰雪世界是深圳最大滑雪場，也是廣東省冰雪運動訓練基地，總佔地约1.2萬平方米。滑雪館設有滑雪區、娛雪區和遊樂區，無障礙「麵條雪」滑道，多種雪道令初學者也能體驗滑雪樂趣。場內的遊樂設施如雪圈滑坡、兒童雪橇等；另外亦有很多裝飾，如冰雕、北極風建築，令園區更有冰天雪地的氣氛，適合一家大小、情侶等前往遊玩，9月門票低至HK$106/位起！

觀瀾湖生態運動公社

營業時間：上午10時至晚上10時

地址：廣東省深圳市龍華區高爾夫大道15號

【優惠價】

2小時滑雪票：大小同價7–8月HK$338/位，9月HK$227/位起

3小時滑雪票：大小同價7–8月HK$408/位，9月HK$285/位起

*以上含雪具，雪服、滑雪鞋、滑板、頭盔、雪仗（雙板）、儲物櫃

【夜場優惠價】

2小時滑雪票：大小同價7–8月HK$268/位，9月HK$187/位起

*18:30 後入場

*含雪具，雪服、滑雪鞋、滑板、頭盔、雪仗（雙板）、儲物櫃

【夜場優惠價】

2小時娛雪票：大小同價7–8月HK$187/位，9月HK$106/位起

【優惠價】

2小時娛雪票：大小同價7–8月HK$223/位，9月HK$134/位起

2小時親子娛雪票：7–8月HK$338/1大1小，9月HK$215/1大1小起

使用日期：即日起至9月30日

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深圳玩樂優惠2024｜7. 深圳木育森林

從遠古的草衣木食、鑽木取火，到現代生活中木材的各種利用，木與生活息息相關，木承載著文化，而人更因木的庇護獲得了休息與療癒。知音文創40餘年來，不斷創造許多動人的設計產品，2012年創立Wooderful life品牌，取自Wood & Wonderful life──「木質素材與美好生活」的字義融合，限時門票優惠低至平均HK$70/位！

深圳Wooderfullife森活木趣店｜海上世界店

營業時間：星期日至四上午10時至10時，星期五至六上午10時至10時半

地址：深圳市南山區蛇口望海路海上世界環船廣場C區第1層的第106-109號

深圳Wooderfullife森活木趣店｜益田假日廣場店

營業時間：星期日至四上午10時至10時，星期五至六上午10時至10時半

地址：深圳市南山區深南大道9028號益田假日廣場L2-1號

【優惠價】

單人票: 星期一至五HK$80/位（原價HK$88/位）

星期六至日 HK$128/位（原價HK$132/位）

【優惠價】

雙人票: 星期一至五HK$140/2位，平均HK$70/位（原價HK$154/2位）

星期六至日HK$227/2位，平均HK$113.5/位（原價HK$227/2位）

體驗日期：即日起至2024年8月31日

【預訂按此】

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深圳玩樂優惠2024｜8. 深圳瑪雅水公園

瑪雅水公園位於廣東省深圳市南山區華僑城僑城西路深圳歡樂谷內，是一座以瑪雅文化為主題的水上樂園。造型不同的瑪雅建築、無處不在的瑪雅象形文字演繹濃郁瑪雅主題文化，古代瑪雅文明與現代水上游樂設施交相輝映。全新推出的親子娛樂項目，是夏日全家暢爽的戲水天堂，讓繁華都市開心地更添一番風味，小童票價低至HK$111/位！

深圳瑪雅水公園

營業時間：上午11時半至晚上10時

地址：深圳市南山區華僑城僑城西街（世界之窗對面）

【優惠價】

成人全日票: 星期一至五HK$148/位，星期六至日HK$172/位

小童全日票（121–150cm）：HK$111/位

長者全日票（60–69歲）：HK$111/位

使用日期：即日起至8月23日

【預訂按此】

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深圳玩樂優惠2024｜9. 深圳星高度夢想水世界

星高度夢想水世界，擁有3萬平方米的超大場地，集娛樂休閒、親子互動、自拍場景等，多個版塊於一體的夢幻粉紅系主題水上樂園，集藝術、美學一身，將粉色進行到底，如夢境般的遊樂園，讓每位遊客來到都能童心溢滿，小童票價低至HK$43！

深圳星高度夢想水世界

營業時間：星期一至周五下午1時半至晚上9時半，周末及公眾假期10時至晚上9時半

地址：深圳市龍崗區阪田街道發達路云里夢想樂園

【優惠價】

暢玩票: 成人（140cm以上）HK$96/位，小童（100–139cm）HK$43/位（原價成人HK$139/位，小童HK$74/位）

雙人暢玩票: HK$90/組，平均HK$45/位（原價HK$277/組）

2人親子暢玩票: HK$90/1大1小，平均HK$45/位（原價HK$277/組）

3人親子暢玩票: HK$233/2大1小，平均HK$77.7/位（原價 HK$352/組）

4人親子暢玩票: HK$266/2大2小，平均HK$66.5/位（原價HK$426/組）

*適用於2名成人+2名100-139cm以下兒童

使用日期：即日起至8月31日

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深圳玩樂優惠2024｜10. 深圳Gjump運動樂園

Gjump擁有超過30個娛樂運動項目，自由蹦床、攀巖、空中漂移、空中秋千、魔鬼滑梯。不僅有超好玩的高空項目，還有小朋友們都愛的蹦床、海洋池、空氣床等，是一個老少皆宜的好去處，限時優惠低至89折，票價平均$163.5/位起！

深圳Gjump運動樂園

營業時間：上午10時至晚上10時

地址：深圳市龍崗區阪田街道發達路云里夢想樂園

【優惠價】

單人票: 成人（130cm以上）HK$217/位（原價HK$256/位）

親子全場暢玩不限時票: 成人（130cm以上）HK$327/1大1小（原價HK$364/位），平均$163.5/位

*適用於一位18歲以上且130cm以上成人及一位130cm以下兒童

使用日期：即日起至8月31日

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