  • 30°C
香港時間 : 202481日 (四) 20:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

深圳親子遊｜2024深圳10大暑假玩樂優惠　親餵動物$64起+最大滑雪場$106起

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 張家朗 江旻憓 巴黎奧運 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

悠長暑假，家長們當然要帶同小朋友北上盡情放電，即睇十大深圳玩樂優惠推介！

【北上攻略/暑期活動/親子好去處/深圳好去處/深圳親子遊/深圳玩樂優惠】悠長暑假，除了留港玩樂之外，家長們當然要帶同小朋友北上盡情放電！KKday推出了十大深圳玩樂優惠，有動物園、滑雪、室內遊樂場等，總有一個啱你小朋友玩！

最新影片：

童學園
DSE｜聖若瑟超狀「飯餸論」喻讀書與興趣　St.Jo仔談狀元光環：一剎那光輝不是永恆

深圳玩樂優惠2024｜1.《宇宙迷航》兒童遊樂場

《宇宙迷航》兒童遊樂場位於深圳觀瀾湖新城 MH Mall 內的兒童遊樂場，票價低至平均HK$34.5/位！場內設施達2至3層高，使人置身於外太空和UFO飛船的感覺，除了巨型波波池外，還有以迷宮陣設計的大型玩樂設施，包括彈床區、旋轉滑梯、障礙區、超長滑梯等，以及多個難度不一的障礙區等不同設施，鍛煉小朋友的肌肉和體力！

深圳觀瀾湖新城MH Mall中庭
營業時間：上午10時至晚上9時 
地址：中國廣東省深圳市龍華區高爾夫大道8號 

【低至82折優惠】
2人親子票：HK$78/1大1小，平均HK$39/位（原價HK$96/1大1小） 
【低至36折優惠】
4人親子票：HK$138/2大2小，平均HK$34.5/位（原價HK$384/2大2小）
*平日星期一至五任玩，國內公眾假期及週末為50分鐘
*設施使用對象為11歲或以下
使用日期：即日起至2024年10月6日

預訂按此

點擊圖片放大
+2

深圳玩樂優惠2024｜2. 深圳meland club兒童遊樂場

meland聯合國際優秀的創意設計團隊，打造Mini City模擬城市、Maze 超級迷宮、Hi Ball球池區、X-sport運動挑戰區、卡通動漫區、特色育學活動以及meland café親子餐廳在內的全場景親子沉浸式互動體驗，票價低至平均HK$129/位！

深圳meland club兒童遊樂場｜南山萬象天地店
營業時間：星期一上午10時晚上6時，星期二至日上午10時晚上9時
地址：廣東省深圳市南山區粵海街道大沖社區深南大道9668號萬象天地 F3

深圳meland club兒童遊樂場｜龍華壹方天地店
營業時間：星期一休息，星期二至日上午10時晚上9時
地址：深圳市龍華區龍華大道3639號環智中心C座壹方天地C區 L2-023C 商鋪

深圳meland club兒童遊樂場｜深業上城店
營業時間：星期一上午10時晚上6時，星期二至日上午10時晚上9時
地址：深圳市華富街道蓮科路輔路深業上城小鎮東廣場3樓T3001

【優惠價】
親子票：HK$258/1大1小，平均HK$129/位
成人票：HK$118/位

使用日期：即日起至2024年12月31日

預訂按此

點擊圖片放大
+3
+2

深圳玩樂優惠2024｜3. 深圳HOP-DX潮玩運動街區

HOP-DX潮玩運動街區首店成立於2023年9月，繽紛新奇的網紅造景加「輕運動」遊樂體驗設施，一經推出迅速成外中國當下潮玩打卡聖地，分為運動競技區、社交休閒區、電玩機械區、科技互動區、文創內容區組成5大主題玩區，是深圳 TOP級全時全齡潮玩娛樂地，包含台球、射擊，射箭，籃球、保齡球、高爾夫、滑輪、飛標等體感遊戲。場地擁有1.5萬平方米超大空間，超過100項運動新奇體驗與逾20個網紅打卡區，票價低至平均HK$107/位！

HOP-DX潮玩運動街區
營業時間：上午10時至晚上12時
地址：深圳市寶安區興華一路19號前海HOP天地B1-22號

【低至92折優惠】
單人票: HK$257/位（原價HK$279/位），再送CNY￥20餐飲券
*營業時間期間無限次入場 

【優惠價】
兒童票: HK$171/位
*適用於12歲/150cm以下小童
*營業時間期間無限次入場 

【低至94折優惠】
親子票: HK$365/1大1小，平均HK$182.5/位（原價HK$387），再送CNY￥20餐飲券
*適用於1位16歲以上成人及1位12歲/150cm以下小童
*營業時間期間無限次入場 

【優惠價】
2.5小時親子票: HK$214/1大1小，平均HK$107/位
*適用於1位16歲以上成人及1位12歲/150cm以下小童
*入場後可在2.5小時內無限次出入閘機

使用日期：即日起至2024年9月3日

預訂按此

點擊圖片放大
+3
+2

深圳親子玩樂優惠2024｜4. 深圳奈爾寶家庭中心

奈爾寶家庭中心在深圳有多家分店，被譽為「Hermès級兒童樂園」，優惠票價低至平均HK$215.5/位！除了有一般的兒童設施如攀爬區、高空探險索道，在深圳卓悅店更有室內水上樂園，小朋友甚至能「體驗」各種有趣的職業，像是消防員、獸醫等，邊玩邊認識不同工種。另外，兒童樂園設有美育手工館，可以按當天時間表參加各式工作坊，如：戲劇遊戲、繪畫時間，歡樂律動、知識競答等，可以玩足一整天。

深圳奈爾寶家庭中心｜卓悅店
營業時間：星期二至日上午10時至9時
地址：深圳市福田區福田街道崗廈社區福華路348號卓悦中心1棟LA010L110
交通：福田口岸乘搭深圳地鐵10號線在崗廈北站（約20分鐘）/
        乘搭高鐵至福田站，轉乘深圳地鐵11號線至崗廈北站（約19分鐘）

深圳奈爾寶家庭中心｜印力中心店
營業時間：星期二至日上午10時至9時
地址：深圳市福田區香蜜湖街道竹園社區農林路69號印力中心3層03-03
交通：於福田口岸乘搭深圳地鐵4號線至市民中心站，轉乘2號線至僑香站（約36分鐘）/
        乘搭高鐵至福田站，轉乘深圳地鐵2號線至僑香站（約30分鐘）

深圳奈爾寶家庭中心｜海雅店
營業時間：星期二至日上午10時至9時
地址：深圳市寶安區建安一路99號海雅繽紛城F1-L1-001
交通：於福田口岸乘搭深圳地鐵4號線至會展中心站，轉乘1號線至桃園站，再轉乘12號線至新安公園（約36分鐘）/
        乘搭高鐵至福田站，轉乘深圳地鐵11號線至南山站，轉乘12號線至新安公園（約46分鐘）

深圳奈爾寶家庭中心｜匯港店
營業時間：星期二至日上午10時至9時
地址：深圳太子路匯港購物中心（二期）L2-12b、13
交通：於福田口岸乘搭深圳地鐵10號線至崗廈北站，轉乘11號線至后海站，轉乘2號線至海上世界站（約49分鐘）/
        乘搭高鐵至福田站，約14分鐘。再轉乘深圳地鐵11號線至后海站，轉乘2號線至海上世界站（約39分鐘）

【優惠價】
親子票：HK$429/1大1小，平均 HK$214.5/位
*可分開日期使用2次或同一日2組親子同時使用
*深圳4店通用：深圳卓悅店、深圳海雅店、深圳印力中心、深圳匯港店

使用日期：即日起至12月31日

預訂按此

點擊圖片放大
+4
+3

深圳玩樂優惠2024｜5. 深圳野生動物園

位於深圳西麗湖畔佔地超過60萬平方米，園內有超過300多種、近萬隻野生動物，包括中國一、二級受保護動物，如華南虎、金絲獄、東北虎、火烈鳥等，門票限定49折優惠低至HK$64/1大1小！有動物園自行繁殖的稀有獅虎獸，更有3大主題園區包括「食草動物區」，內有長頸鹿、斑馬、大象等，還有孔雀園及其他稀有動物的區域，場內可以即場購買飼料，與動物近距離接觸，「猛獸谷」內則有各類猛獸，老虎會在空中步道「大貓大道」上行走，獅子、黑熊等亦會現身，亦可以坐進投餵車直接駛入園區裡面，感受猛獸「擦身而過」的體驗。

「表演區」則設有4個表演場館，每日有固定的演出項目，如大型動物歌舞劇《百獸盛會》及潛水員與鯊魚在水中上演的《美人魚與鯊魚共舞》等。

深圳野生動物園
營業時間：星期一至五上午9時半至晚上6時（最後入園時間下午5時）
地址：深圳市南山區西麗湖路4065號
交通：落馬洲福田口岸過關後，乘搭深圳地鐵4號線至福民站，轉乘7號線至西麗湖站，全程約40分鐘／
        乘搭高鐵至福田站，約14分鐘，再轉乘深圳地鐵11號線至車公廟站，轉乘7號線至西麗湖站，全程約41分鐘。

【低至49折優惠】
港澳居民特惠一日門票：HK$128/位（原價HK$259/位）
*每張成人門票可帶同一名1.2米以下的兒童

體驗日期：即日起至2024年9月1日

預訂按此

點擊圖片放大
+4
+3

深圳玩樂優惠2024｜6. 深圳最大滑雪場

卡魯冰雪世界是深圳最大滑雪場，也是廣東省冰雪運動訓練基地，總佔地约1.2萬平方米。滑雪館設有滑雪區、娛雪區和遊樂區，無障礙「麵條雪」滑道，多種雪道令初學者也能體驗滑雪樂趣。場內的遊樂設施如雪圈滑坡、兒童雪橇等；另外亦有很多裝飾，如冰雕、北極風建築，令園區更有冰天雪地的氣氛，適合一家大小、情侶等前往遊玩，9月門票低至HK$106/位起！

觀瀾湖生態運動公社
營業時間：上午10時至晚上10時
地址：廣東省深圳市龍華區高爾夫大道15號

【優惠價】
2小時滑雪票：大小同價7–8月HK$338/位，9月HK$227/位起
3小時滑雪票：大小同價7–8月HK$408/位，9月HK$285/位起
*以上含雪具，雪服、滑雪鞋、滑板、頭盔、雪仗（雙板）、儲物櫃

【夜場優惠價】
2小時滑雪票：大小同價7–8月HK$268/位，9月HK$187/位起
*18:30 後入場
*含雪具，雪服、滑雪鞋、滑板、頭盔、雪仗（雙板）、儲物櫃

【夜場優惠價】
2小時娛雪票：大小同價7–8月HK$187/位，9月HK$106/位起

【優惠價】
2小時娛雪票：大小同價7–8月HK$223/位，9月HK$134/位起
2小時親子娛雪票：7–8月HK$338/1大1小，9月HK$215/1大1小起

使用日期：即日起至9月30日

預訂按此

點擊圖片放大
+3
+2

深圳玩樂優惠2024｜7. 深圳木育森林

從遠古的草衣木食、鑽木取火，到現代生活中木材的各種利用，木與生活息息相關，木承載著文化，而人更因木的庇護獲得了休息與療癒。知音文創40餘年來，不斷創造許多動人的設計產品，2012年創立Wooderful life品牌，取自Wood & Wonderful life──「木質素材與美好生活」的字義融合，限時門票優惠低至平均HK$70/位！

深圳Wooderfullife森活木趣店｜海上世界店
營業時間：星期日至四上午10時至10時，星期五至六上午10時至10時半
地址：深圳市南山區蛇口望海路海上世界環船廣場C區第1層的第106-109號

深圳Wooderfullife森活木趣店｜益田假日廣場店
營業時間：星期日至四上午10時至10時，星期五至六上午10時至10時半
地址：深圳市南山區深南大道9028號益田假日廣場L2-1號

【優惠價】
單人票: 星期一至五HK$80/位（原價HK$88/位）
星期六至日 HK$128/位（原價HK$132/位）

【優惠價】
雙人票: 星期一至五HK$140/2位，平均HK$70/位（原價HK$154/2位）
星期六至日HK$227/2位，平均HK$113.5/位（原價HK$227/2位）

體驗日期：即日起至2024年8月31日

預訂按此

點擊圖片放大
+3
+2

深圳玩樂優惠2024｜8. 深圳瑪雅水公園

瑪雅水公園位於廣東省深圳市南山區華僑城僑城西路深圳歡樂谷內，是一座以瑪雅文化為主題的水上樂園。造型不同的瑪雅建築、無處不在的瑪雅象形文字演繹濃郁瑪雅主題文化，古代瑪雅文明與現代水上游樂設施交相輝映。全新推出的親子娛樂項目，是夏日全家暢爽的戲水天堂，讓繁華都市開心地更添一番風味，小童票價低至HK$111/位！

深圳瑪雅水公園
營業時間：上午11時半至晚上10時
地址：深圳市南山區華僑城僑城西街（世界之窗對面）

【優惠價】
成人全日票: 星期一至五HK$148/位，星期六至日HK$172/位
小童全日票（121–150cm）：HK$111/位
長者全日票（60–69歲）：HK$111/位
使用日期：即日起至8月23日

預訂按此

點擊圖片放大
+3
+2

深圳玩樂優惠2024｜9. 深圳星高度夢想水世界

星高度夢想水世界，擁有3萬平方米的超大場地，集娛樂休閒、親子互動、自拍場景等，多個版塊於一體的夢幻粉紅系主題水上樂園，集藝術、美學一身，將粉色進行到底，如夢境般的遊樂園，讓每位遊客來到都能童心溢滿，小童票價低至HK$43！

深圳星高度夢想水世界
營業時間：星期一至周五下午1時半至晚上9時半，周末及公眾假期10時至晚上9時半
地址：深圳市龍崗區阪田街道發達路云里夢想樂園

【優惠價】
暢玩票: 成人（140cm以上）HK$96/位，小童（100–139cm）HK$43/位（原價成人HK$139/位，小童HK$74/位）
雙人暢玩票: HK$90/組，平均HK$45/位（原價HK$277/組）
2人親子暢玩票: HK$90/1大1小，平均HK$45/位（原價HK$277/組）
3人親子暢玩票: HK$233/2大1小，平均HK$77.7/位（原價 HK$352/組）
4人親子暢玩票: HK$266/2大2小，平均HK$66.5/位（原價HK$426/組）
*適用於2名成人+2名100-139cm以下兒童

使用日期：即日起至8月31日

預訂按此

點擊圖片放大
+3
+2

深圳玩樂優惠2024｜10. 深圳Gjump運動樂園

Gjump擁有超過30個娛樂運動項目，自由蹦床、攀巖、空中漂移、空中秋千、魔鬼滑梯。不僅有超好玩的高空項目，還有小朋友們都愛的蹦床、海洋池、空氣床等，是一個老少皆宜的好去處，限時優惠低至89折，票價平均$163.5/位起！

深圳Gjump運動樂園
營業時間：上午10時至晚上10時
地址：深圳市龍崗區阪田街道發達路云里夢想樂園

【優惠價】
單人票: 成人（130cm以上）HK$217/位（原價HK$256/位）
親子全場暢玩不限時票: 成人（130cm以上）HK$327/1大1小（原價HK$364/位），平均$163.5/位
*適用於一位18歲以上且130cm以上成人及一位130cm以下兒童

使用日期：即日起至8月31日

預訂按此

點擊圖片放大
+4
+3

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

深圳免費公園｜深圳最美兒童公園開放設科學主題登山道　4大打卡點必影天空之鏡【附交通指南】
18:28 2024/07/25
深圳免費公園｜深圳最美兒童公園開放設科學主題登山道　4大打卡點必影天空之鏡【附交通指南】
台灣親子遊丨台南直擊台版小羅浮宮 快閃睇拉斐爾梵谷珍藏展
17:47 2024/07/26
台灣親子遊丨台南直擊台版小羅浮宮 快閃睇拉斐爾梵谷珍藏展
周末好去處｜AIA 友邦好生活節中環海濱舉行　92歲胡楓擔任健康大使
18:44 2024/07/26
周末好去處｜AIA 友邦好生活節中環海濱舉行　92歲胡楓擔任健康大使

你可能感興趣

深圳免費公園｜深圳最美兒童公園開放設科學主題登山道　4大打卡點必影天空之鏡【附交通指南】
18:28 2024/07/25
深圳免費公園｜深圳最美兒童公園開放設科學主題登山道　4大打卡點必影天空之鏡【附交通指南】
台灣親子遊丨台南直擊台版小羅浮宮 快閃睇拉斐爾梵谷珍藏展
17:47 2024/07/26
台灣親子遊丨台南直擊台版小羅浮宮 快閃睇拉斐爾梵谷珍藏展
周末好去處｜AIA 友邦好生活節中環海濱舉行　92歲胡楓擔任健康大使
18:44 2024/07/26
周末好去處｜AIA 友邦好生活節中環海濱舉行　92歲胡楓擔任健康大使
好去處 親子活動 玩樂 商場活動 公園 運動 遊樂場 門票 滑雪 運動

最高瀏覽

張家朗奪金丨劍神張家朗女友Solène Butruille曝光　身材惹火法國女劍手宣示主權【多圖】
張家朗奪金丨劍神張家朗女友Solène Butruille曝光　身材惹火法國女劍手宣示主權【多圖】
巴黎奧運｜香港首人獨攬4面奧運獎牌　賽後被問及中港聯隊參賽　何詩蓓回應獲網民大讚
巴黎奧運｜香港首人獨攬4面奧運獎牌　賽後被問及中港聯隊參賽　何詩蓓回應獲網民大讚
急症室最長等候時間（08月01日 時間16:05）
急症室最長等候時間（08月01日 時間16:05）
巴黎奧運｜落水被扯爛戰衣　伍泰龍未能完賽淚崩： 4年努力2分鐘結束
巴黎奧運｜落水被扯爛戰衣　伍泰龍未能完賽淚崩： 4年努力2分鐘結束
乒乓嫲嫲｜61歲倪夏蓮飲可樂親吻教練丈夫圓夢巴黎　曾歷兩段婚姻高齡為丈夫誕女
乒乓嫲嫲｜61歲倪夏蓮飲可樂親吻教練丈夫圓夢巴黎　曾歷兩段婚姻高齡為丈夫誕女