死侍與狼人丨賴恩雷諾士曉治積曼現身Comic-Con　MARVEL總監Kevin Feige星光大道打星留名

▲ （左起）曉治積曼、Kevin Feige、賴恩雷諾士。

全球注目的美國動漫影視界盛事聖地牙哥Comic-Con動漫展在昨日正式開鑼，有別於去年因演員與編劇罷工關係導致的冷清場面，今年Marvel Studios回歸展中最大的Hall H舞台，過萬Marvel粉絲齊齊cosplay Marvel超級英雄到場，場面墟冚熱鬧，首日矚目重點，則是Marvel Studios總監Kevin Feige帶同《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）團隊到場見粉絲。

大會為避免瘋狂粉絲要通宵排隊霸位，今次作出特別的抽獎安排，只有中獎的6,500名幸運兒才有機會進入Hall H參加《死侍與狼人》座談會。

主角賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）、曉治積曼（Hugh Jackman）、愛瑪歌連（Emma Corrin）及導演桑里維（Shawn Levy）由Kevin Feige介紹出場。

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▲ （左起）導演桑里維、賴恩雷諾士、愛瑪歌連、曉治積曼。

賴恩曉治及導演抱頭合照

賴恩對在場粉絲說：「我記得，我是你們見過最緊張的人。我由《死侍》第一集已來到這裡。 我覺得自己能夠以一種自我真正渴望的方式與你們聯繫。我永遠不會忘記首次公開片段的一刻，觀眾不停大叫播多一次，而曉治這個混蛋也在後台。」曉治則說：「我記得當時我在後台找場地經理，我對他說如果不播多一次，觀眾會把這裡拆掉。」

事後賴恩上載與曉治及導演抱頭合照上社交平台，回味第一天開機拍攝及關機日的時刻，充滿儀式感。

▲ （左起）導演桑里維、賴恩雷諾士、曉治積曼。

眾超級英雄到賀

配合昨日《死侍與狼人》在美國開畫，賴恩則在台上驚喜宣佈座談會變成《死侍與狼人》特別放映會，難怪觀眾入場時已獲派狼人頭爆谷杯，而《死侍》漫畫原作者Robert Liefeld則在場內被粉絲野生捕獵兼遭要求在狼人頭爆谷杯上簽名。賴恩和曉治等巨星亦十分親民走落觀眾席坐低一同睇戲。完場後再有驚喜，他們更帶同片中客串的多位巨星上台亮相。

賴恩和曉治昨日非常忙碌，出席聖地牙哥Comic-Con動漫展前，已在洛杉磯聯同參演過Marvel超級英雄影視作品的多位巨星，祝賀奇雲費治Kevin Feige在星光大道上進行打星星留名儀式。

一班「超級英雄」「死侍」賴恩雷諾士、「狼人」曉治積曼、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、「星爵」Chris Pratt、「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）、「寒冬戰士」Sebastian Stan 、「尚氣」劉思慕、以及參劇集《洛基》（Loki）的關繼威到，十分熱鬧！

此外，Kevin Feige在星期日會再次現身Comic-Con，預計會公開令人期待的新作片段。

▲ Kevin Feige在星光大道上進行打手印隆重儀式

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