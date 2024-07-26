動漫節｜限量死侍模型熱賣　西遊漫畫家周六即席作畫

▲ 動漫節限量死侍模型熱賣，西遊漫畫家周六即席作畫。（王韻青攝）

一連5天的「香港動漫電玩節2024」今日（26日）起至下周二（30日）在灣仔會展舉行，今年共有142間參展商參展，齊集動漫、手遊電競、限量版模型、cosplay、同人祭等。今日首天吸引大批動漫畫迷入埸，搶購心水動漫產品和激安福袋，並率先玩各款最新遊戲。同場有第3屆「港漫動力」-香港漫畫支援計劃頒獎禮。

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PlayStation的PS5今年9月將推出全新遊戲「宇宙機器人」《Astro Bot》，其遊戲體驗館可率先試玩體驗關卡，現場預購可獲贈超可愛特典，同場展出多款動漫遊戲包括《龍珠》及《鬼滅之刃》等。至於會場優惠，PS5 Digital Slim版主機及DualSense™無線控制器（白色／午夜黑）套裝，售2, 980元，限量50套。

今年場內有多款大熱動漫模型，Hot Toys焦點限量產品《死侍與狼人》死侍1:6比例珍藏人偶（會場特別版），每套售1,980元，限量500套。另外ARTISAN EDITION《蝙蝠俠：黑夜之神》The Joker (Batman Imposter version) 1:6 比例珍藏人偶，同為搶手焦點，會場限量500套，每套2,880元。

動漫電玩節還有不少漫畫家現身與動漫迷互動，本地著名漫畫家「和仔」（鄭健和）及ACGN策劃人施仁毅聯合創立的「龍宇宙」Dragonverse，與國際玩具品牌threezero合作，展出鄭健和首次設計的悟空雕像。

鄭健和的著名代表作包括《西遊》及《封神紀》等，場內將展出其西遊漫畫原稿，明天（27日）下午1時更在會場即席繪畫「西遊不息」的畫作，同日下午3時20分為讀者親繪繪畫板，讀者可選擇自己喜歡的西遊角色供鄭健和繪畫，名額僅有5個；下午5時將舉行簽名會，首100位可獲感謝卡。而漫畫《封神紀》15周年紀念畫集，亦將在明日起發售，定價380元。

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由香港動漫畫聯會主辦，「創意香港」贊助的第3屆「港漫動力」-香港漫畫支援計劃頒獎禮今午舉行，並舉行第15屆香港原創動漫人型設計比賽及頒獎禮＆漫人迷全球華人原創漫畫公開賽2024頒獎禮，大會表示不少角色都各具特色，期待他們的作品為原創漫畫注入更多新動力。

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