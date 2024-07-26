巴黎奧運｜信和3商場開通宵直播賽事　料帶動商場人流升兩成、生意增一成半

▲ 信和集團旗下3個商場明天至周一（29日）將開通宵至凌晨5點直播賽事。（梁偉榮攝）

巴黎奧運將於香港時間明天（27日）凌晨揭幕，多個商場在奧運期間舉辦直播活動。其中信和集團旗下3個商場明天至周一（29日）將開通宵至凌晨5點直播賽事，惟暫未有店鋪延長營業時間；料活動可帶動商場人流上升兩成及生意增一成半。有商戶表示，將視乎奧運開幕後市民反應，再調整營業時間，又認為經濟不太好，能帶動生意增長兩成已經算不錯。有市民則對安排表示支持，會到場感受氣氛。

信和集團旗下4個商場均會直播奧運賽事，集團資產管理董事蔡碧林表示，因應巴黎與香港有時差，奧海城、屯門市廣場及荃新天地於明天至周一將開放至凌晨5點，商場與多個商戶洽談中，惟暫未有店鋪表示會延長營業時間；預計奧運可帶動商場人流上升兩成及生意增一成半。她又指，旗下商場有超過180個商戶響應，提供多項消費獎賞，因應霹靂舞首度納入巴黎奧運項目，集團亦舉辦工作坊，深受小朋友歡迎。

被問到會否擔心奧運熱潮過後生意及人流有所回落，蔡碧林認為，盛事一浪接一浪，10月有大熊貓到港、12月就到聖誕，又指商場人流已回復至疫前2018年的8至9成，冀奧運帶動熱潮。她又稱「運動熱唔係淨係奧運嗰下」，透露多間位於集團旗下商場的劍擊學校，均是擊劍運動員張家朗於上屆東京奧運奪金後才開設，認為是受惠於奧運。

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商戶：延長營業時間增負擔

位於奧海城的The Point Kitchen負責人姜小姐指，根據上屆經驗，市民黃金時間會在商場看直播，餐廳人流增加，但今年有時差，未知會否有正面影響。她又指，上屆東京奧運都是在有港將奪牌後，氣氛才開始高漲，將視乎開幕後市民的反應調整營業時間，現時則推出外賣85折優惠，讓市民外賣到商場中庭邊吃邊看直播。姜小姐透露，已因應奧運增加人手，但認為經濟始終不是太好，如帶動生意增長兩成已經算不錯。

另一商戶Shaz Confections負責人Sharon接受本報電話訪問時指，因應奧運推出兩件切件蛋糕85折優惠，但指「見唔到有好多人關心奧運」，認為本港經濟差，商場的直播活動未必會帶動生意額。Sharon又指，延長營業時間需要額外增聘人手，負擔較大，暫時不會考慮。

市民形容香港運動員「好爭氣」

市民馬小姐認為，上屆張家朗奪金後，市民對奧運的反應更熱烈，形容香港運動員「好爭氣」。對於商場直播至凌晨5點，馬小姐表示支持，亦會到場感受氣氛，「大家為選手歡呼我覺得幾好」，又指今年是疫情後首屆奧運，應有很多人外出參與奧運相關活動。

市民黎先生表示，見到很多商場因應奧運推出優惠，自己和朋友都計劃在商場看直播，「完咗再吃個糖水帶旺香港經濟」。他指，自己中學時打過乒乓球，所以最關注杜凱琹和黃鎮廷7月30日的比賽，希望他們可以進入銅牌賽，亦希望國家隊和香港隊可以再創佳績，超越東京奧運成績。

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