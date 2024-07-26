巴黎奧運丨「東張女神」何沛珈舞功高強　克服舊患苦練10公里跑【多圖】

▲ 「東張女神」何沛珈任TVB「奧運六星」之一。

【巴黎奧運/奧運會/奧運之星/東張女神/何沛珈/港隊/香港運動員】2024奧運將於法國巴黎舉行，各大電視台積極搶收視，當中TVB在2004年雅典奧運會時，找來當年小生林峯、黃宗澤、馬國明、陳鍵鋒、吳卓羲及黎諾懿組成「奧運之星」任宣傳工作，他們合體又唱又跳，相關片段流傳至今成熱話。

相隔20年，TVB再度推出全新組合「奧運之星」，今次找來3位小生-前國際學校體育老師黃庭鋒（Telford）、主持界「巨胸飛毛腿」鄭衍峰（Leonard）、「體壇周身刀」孔德賢（Danny）及3位花旦-被譽為擁有「最強Body」的劉穎鏇（Tiffany）、「東張女神」何沛珈（Roxanne）、及因擅長潛水而有「美人魚」封號的何泳芍（Honey）擔任要務。

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巴黎奧運丨何沛珈受TVB重用

當中何沛珈（Roxanne）原名原名何孟珊，在2020年參加香港小姐打入五強而入行，在2021年1月28日，她於社交平台宣布改名為何沛珈。之後，在2022年於台慶綜藝節目《香港小姐再競選》奪冠軍暨更上鏡小姐。

近年她除拍劇及主持綜藝節目外，同時還當上司儀，屬能力頗全面的藝人。

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巴黎奧運丨舞林高手去跑步

何沛珈在學期間曾參與體育舞蹈運動，並曾於第6屆香港校際體育舞蹈錦標賽的「中學女子組14至15歲倫巴舞新人賽」項目中，跟舞伴一起勇奪第3名。

向來喜愛不斷挑戰自己的Roxanne，今年年初轉戰「渣打香港馬拉松」挑戰10公里賽，並因淡妝仙氣滿瀉而成為焦點。

Roxanne具備大部分運動員特有的驚人意志力及毅力，除成功克服舊患腰部舊患苦練10公里跑及向半馬進發。

▲ 何沛珈近年熱衷於跑步。

巴黎奧運丨超敬業不令觀眾失望

為做好「奧運之星」這份工作，Roxanne早前出發內蒙古為今屆港姐拍攝外景時，竟爭取於長達7小時的車程時間上努力溫習奧運資料，結果因暈車浪及水肚不服致嘔吐大作，認真陰公又專業。

Roxanne又透露已向前輩鄭衍峰及陳庭欣請教，並謂會將北京奧運相關資料至少重溫一次，相當敬業。

同時，Roxanne素來十分大方，不時在社交平台及主持節目派福利，出席大騷行紅地氈更加永遠十分疏爽益粉絲，總之紅地氈有何沛珈就一定不會令宅男失望。難得Roxanne形象十分好，予人性感健康感覺，不會令家庭觀眾反感。

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