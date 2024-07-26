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動漫節｜漫畫家鄭健和首次設計悟空雕像　周六現場繪畫畫作和簽名

社會

發布時間： 23 分鐘前

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現場內將會展示由鄭健和先生與threezero合作、設計的1/7悟空模型。(龍宇宙Dragonverse提供)

香港動漫節今日（26日）開鑼，龍宇宙Dragonverse與國際玩具品牌threezero合作，在threezero D22展位設有專區，展出漫畫家鄭健和首次設計的悟空雕像，鄭健和將會在星期六（27日）下午1時在展位現場繪畫「西遊不息」的畫作，並且會在同日下午5時舉行簽名會。

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今次threezero D22攤位內會率先首賣鄭健和「封神紀十五周年」畫冊， 以及全港首賣「封神紀」珍藏本、限量本卷三，讀者有機會購買由鄭健和現場親繪的限量角色畫板、並且免費送出和仔感謝卡及西遊角色海報。

時間：2024年7月26日

地點：會展threezero D22攤位

活動內容：

活動一：threezeroX 鄭健和 1/7 孫悟空展示

現場內將會展示由鄭健和先生與threezero合作、設計的1/7悟空模型。

活動二：西遊漫畫小型原稿屋 攤位內設有小型展區，展示鄭健和的漫畫原稿。

活動三：和仔即場畫西行不息大畫

活動四：和仔簽名會

鄭健和將於動漫節舉行簽名會，屆時將與粉絲近距離接觸，親筆為畫作簽名。 參與簽名會的讀者，可以獲得鄭健和先生的感謝卡一張，感謝卡有一百張，送完即止。

鄭健和會在下午3點20分開始為讀者親繪繪畫板，讀者可以選擇自己喜歡的西遊角色供鄭健和繪畫，名額五個。

活動五：封神紀十五周年畫冊

漫畫《封神紀》15周年紀念畫集，即將在本月底的香港動漫節期間，在threezero D22 攤位優先發售！這本精心製作的畫集包含了漫畫家鄭健和多年來的精美作品。 全書196頁，採用硬皮熨銀封面設計，附贈精美熨銀書盒。

定價：380港元

活動六：鄭健和即場繪畫5張

定價：500港元（出售日期7月27日）

活動七：封神紀1至2珍藏本售賣

現場更售賣最新的封神紀第一至第二卷珍藏版，兩期珍藏版均採用精美包裝。

定價：128港元

活動八：封神紀3之珍藏及限定本，會展優先發售

除此以外，會場更會優先發售封神紀的第三期限定本，其中限定本為限量發售。

珍藏本價格：128元 限定本價格：188元

活動九：西遊卷1-25冊補購

讀者亦可以在現場展區內購得西遊第1至第25期的漫畫。

定價：每本128港元

活動十：購買獲得西遊海報乙張

當日購買任何和仔產品的讀者，更可得到西遊海報乙張，數量一百張，送完即止。

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