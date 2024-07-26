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巴黎奧運｜去年亞運評述時稱「希望日本贏中國」引爭議　李慧詩：奧運深層意義是「respect同friendship」

社會

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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李慧詩預料，今屆較難超越上屆表現，特別看好體操運動員「石仔」。（梁偉榮攝）

巴黎奧運將於香港時間明天（27日）凌晨揭幕，前港隊單車運動員、「牛下女車神」李慧詩為HOY TV擔任評述員及主持。李慧詩預料，今屆較難超越上屆表現，特別看好體操運動員「石仔」。對於去年為任亞運節目直播旁述員時曾說「希望日本贏中國」引起爭議，李慧詩指自己有時更會代入運動員心態，希望觀眾明白奧運的深層意義是「respect同friendship」。

李慧詩指，從事主持工作只有約兩年時間，心態與做運動員時一樣「都係盡力去做」，帶專業的意見及歡樂予觀眾。港隊上屆東京奧運創下「1金2銀3銅」佳績，李慧詩預料今屆較難超越，指上屆有空手道這項「可遇不可求」的項目，今屆劍擊此類對抗性項目較難預測，亦會因為臨場表現，或對手超水準發揮而有變數，期望「個個都有（牌）啦」。

被問到最「睇好」哪個運動員或項目，李慧詩希望體操運動員石偉雄「石仔」獲獎，笑指他們2006年時一齊受傷，在醫院認識，希望他能奪牌。

代入運動員心態、冀觀眾明白奧運的深層意義

去年亞運，李慧詩在一場女子4 x 200米自由泳接力決賽為HOY TV直播旁述，同場賽事有中國隊及日本隊，她介紹日本隊選手進場時曾表示「希望日本贏中國」，引起爭議。李慧詩今日再為事件解畫，指首次為游泳比賽旁述，當時比較慌張，「嗰一刻其實已經知道有啲問題，因為報賽道其實係幾廿秒嘅時間，後面都唔會有機會再講返同一件事，live嘅嘢點都會有啲甩漏，後面未必有得補救」。

事隔近一年，李慧詩認為，每個人都可以支持自己心儀的隊伍，作為香港主持，應主要支持香港隊及國家隊，但作為運動員，自己有時更會代入運動員心態，「可能日本隊好耐冇贏過，如果佢攞到呢個獎牌都會戥佢開心」。她舉例指，自己與中華台北的單車運動員蕭美玉是好友，見證她一直努力爭取參戰奧運，在運動員層面是很感人的事，但若將事情代入政治層面上「所有嘢都係錯」，希望觀眾明白奧運的深層意義是「respect同friendship」，所有人都需要學習，「唔係淨係睇奧運贏咗就歡呼」。

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