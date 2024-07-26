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區議會增選委員逾兩成屬三會成員　議員嘆「好像來來去去都是這班人」

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

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政府委任163人，擔任區議會增選委員。（資料圖片）

政府委任163人，擔任區議會增選委員，部分區選敗將再上榜，不少人早前已獲委任三會（分區、防火、滅罪）成員。有立法會議員直言，好像來來去去都是這班人，圈子太窄。

一如以往委任區議員、三會成員，政府話，委任的原則是「用人唯才」，形容獲委任的增選委員均愛國愛港，與港府在地區治理上理念一致，熟悉地區，以及有服務地區的熱誠。

根據有關條例，區議會主席可委任非議員人士，為委員會的增選委員，他們可出席會議和擁有投票權。不過，民青局局長麥美娟指，增選委員並無受薪亦無津貼，區議員履職監察機制不適用於增選委員。

163名增選委員中，至少兩成人本身是三會成員，如建制「KOL」高松傑；有約一成半人為去年底區選敗將，包括自由黨宋芝齡、實政圓桌莊豪鋒、民建聯祝慶台、陳嘉文、新民黨黃守東、勞聯譚金蓮、經民聯周秉謙等，他們7人本身也是地區三會成員。

新方向三成員獲委任  新思維「掛零」 

狄志遠認為，三會、關愛隊、區議會，「好像來來去去都是這班人」。(狄志遠fb圖片)

新思維沒成員獲委任，該黨主席狄志遠指，政府無就委任增選委員一事接觸他們。他認為，三會、關愛隊、區議會，「好像來來去去都是這班人」，不是否定其能力，但圈子太窄，不利廣泛社區參與。他又認為，地區服務不乏人才，過往泛民主派也有不少人從事地區工作，也屬愛國者。

張欣宇透露，新方向有三名成員獲委任。(張欣宇fb圖片)

新方向立法會議員張欣宇透露，新方向有三名成員獲委任，分別是王宇、黃樂妍和蘇靖然，他們有推薦成員予政府。他指，在推薦過程中，有考慮到成員在區選表現不俗，值得被推薦。對於有指地區三會和區議會部分人身份有重疊，他承認，現時有重疊的情況，但估計未來或者慢慢會理順或分開，如現時立法會和區議會般，較少人兼任，比較分開的情況。

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