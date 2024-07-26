新質生產力｜內地學者倡參考「合肥模式」完善政府創投機制

▲ 智庫治港新政舉辦研討會討論香港新質生產力。（工聯會圖片）

清華大學國情研究院院長胡鞍鋼指出，國家十四五規劃提到要深入實施製造業強國戰略，形成國內、國際雙循環，強調兩個循環相互關聯，強調香港的地位作用不是下降，而是要不斷提升，「這為香港提供了天時、地利，關鍵在人和！」

需改善如何將論文轉化成產品

智庫「治港新政」今日舉辦研討會，討論香港新質生產力，胡鞍鋼和清華大學國情研究院副院長周紹杰分別作主題演講。胡鞍鋼在其簡報亦提到，三中全會《決定》提出要構建全國統一大市場，推動市場基礎制度規則統一、市場監管公平統一、市場設施高標準聯通，認為在該領域，香港將發揮獨特作用。

周紹杰針對本港的創科發展展開論述，其間指出，香港雖有多所高水平大學，但沒將其轉化成專利優勢，與人口規模和經濟發展階段相近的經濟體，香港居民專利申請量最低，需要香港反思，如何將「論文」轉化成「產品」。

短板：研發投入佔GDP比重低

至於香港科創發展的短板，周指，香港的研發投入佔GDP比重顯著低於同類經濟體，包括新加坡、以色列，若以2022年的數據看，甚至低過內地二線城市。且香港研發投入是以政府為主，企業沒有創新的動力，產業和創新未形成良性循環。

周紹杰認為，香港作為自由經濟體，要著手制定香港「十五五」規劃，對接國家「十五五」規劃，發展定位應「更國際、更創新」，強調香港的新質生產力不能脫離民生發展。

周認為，香港可以對標國家級新型研發機構，建設「香江實驗室」，致力對前沿科創與重大科研成果轉化應用，集中在人工智能、生物製藥、新材料等行業。他又建議參考「合肥模式」完善政府創投機制，即「投早、投小、投長期、投硬科技的支持政策」；集中於有限優勢領域。

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