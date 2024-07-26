仁濟女嬰｜醫管局列4點指引交代仁濟事故　進行兒科護理程序前需家屬同意

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仁濟醫院急症室縫合後腦傷口3針後心臟驟停，情况危殆。家屬報警質疑涉醫療事故、以及人為疏忽。醫管局行政總裁高拔陛日前表示，專家會提交報告改善指引，並會配合警方調查。

醫管局於最新一期風險通報交代事件，但未有提及仁濟事故。局方表示，已委託專家委員小組進行覆核，有關兒科床邊手術實踐的指南。專家組提出提高員工意識的建議，取自既定的臨床指南，旨在確保臨床團隊始終堅持最高標準的照護、安全和對患者的支持。

當局提出4點建議，當中指需要進行兒科護理程序的時候， 1.應以簡明方式向家屬解釋相關程序、以及取得其同意，包括需要暫時固定兒童身體的程序； 2.應避免阻塞氣道、以及阻礙胸腔活動的程序，而鎮靜的使用有助完成程序，並需確保頭部、以及呼吸系統的暢順。不可以於沒人值守的情況下留下兒童、以及進行適當的跌倒預防措施。 3.醫護人員應警覺、呼吸及循環系統、心理以及皮膚可能出現的併發症。加強病人監察、以及密切監察的程序鎮靜予以考慮。 4.透過教師培訓以及電子模擬加強培訓

醫管局表示，今期《通報》臚列了公立醫院在2024年第一季（一月至三月）呈報的6宗醫療風險警示事件，分別是1宗手術／介入程序後遺留工具或醫療物料在病人體內個案、兩宗錯誤部位施行程序個案、一宗住院病人自殺個案及兩宗其他類別個案。另外，根據重要風險事件類別呈報的個案則有23宗，包括20宗藥物事件及三宗錯誤辨識病人身分。

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