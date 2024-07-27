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傳Edan呂爵安大馬女神林明禎姊弟戀　被爆本月內兩度外地「蜜會」

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 48 分鐘前

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MMIRR成員呂爵安被指與大馬女神林明禎譜姊弟戀。

呂爵安（Edan）與大馬女神林明禎拍拖？現年27歲的MIRROR成員Edan，前年曾被爆暗撻「文青女神」袁澧林後，今日又有媒體接讀者爆料稱，Edan與現年34歲的林明禎譜姊弟戀。

有指Edan與林明禎因為處事業搏殺期，所以對戀情十分低調玩地下情，而兩人在社交平台零互動。不過指，在7月初，Edan在拍以「紙盒藏屍案」為藍本改編的電影《法迷藏》時，仍抽空赴台灣會女神。待電影拍攝完成，Edan與林明禎更齊到歐洲旅行拍拖。

MIRROR成員丨呂爵安胞妹「小如豬」瑜伽服騷修身成果　Edan反應極大作出一舉動【多圖】

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Edan明禎有共同朋友

不過二人從來沒在幕前有任何合作，似乎「大攬都扯唔埋」不明為何會暗撻，但指二人有共同認識人包括魏浚笙及鄧麗欣。

另外，Edan與明禎去年齊入圍香港電影金像獎，二人當日都有出席盛會。可是所謂爆料者沒有提供到實際證據，至於Edan及林明禎到今暫未回覆緋聞。

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