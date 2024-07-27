巴黎奧運丨Celine Dion風雨下壓軸獻唱　患僵硬人綜合症導致肌肉痙攣

▲ Celine Dion任法國巴黎奧運開幕禮表演嘉賓。

【巴黎奧運/奧運會/奧運之星/Lady Gaga/Celine Dion/僵硬人症候群】法國巴黎奧運開幕禮於香港時間7月27日凌晨在市中心的塞納河舉行，也是奧運史上首度在非體育館場地舉行開幕禮。

在今屆巴黎奧運開幕禮，分別有Lady Gaga及Celine Dion兩大天后擔任表演嘉賓。Lady Gaga為今次奧運會首位出場演出的藝人，以全黑性感舞衣上陣的她，在塞納河畔於拿住超大粉色羽毛的舞蹈員伴舞下，邊唱邊跳法文歌曲。

至於加拿大歌后Celine Dion壓軸出場，在風雨下站在巴黎鐵塔上獻唱法國已故歌手Edith Piaf的1950年代經典名曲《L'Hymne A l'Amour》（愛的讚歌）為開幕禮寫上完美句號，也是巴黎奧運正式展開。

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巴黎奧運丨患罕有病致肌肉痙攣

現年56歲的Celine Dion在2022年底透露患上罕有病「僵硬人症候群」導致肌肉痙攣，由此更令她取消原定在2023及2024年舉行的所有巡迴演唱會。她由2020年3月至今已未曾作現場表演，今次是奧運開幕是她公開病情後首度公開演出。

Celine Dion她過往曾透露病況指，有時痙攣得嚴重時甚至可令肋骨折斷。

SPS屬罕見的神經系統疾病，根據美國國家神經疾病與中風研究所的說法，它會導致肌肉僵硬，對噪音、觸摸和情緒困擾的更高敏感性，這些都可能引發肌肉痙攣。

症狀亦會導致患者行走困難，並難以自理日常生活。SPS的患病率僅百萬分之一，暫沒多少醫學研究去幫助治療。

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